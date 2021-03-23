Виктор Бабарико заявил отвод составу суда

Виктор Бабарико заявил отвод составу суда8
- 23.03.2021, 11:01
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Политик заявил, что ему не дают реализовать свое право на защиту.
Экс-претендент в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико сделал заявление суду, заявив, что ему не дают реализовать свое право на защиту, сообщает tut.by.
Во вторник ему не дали выступить с заявлением, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса.
— Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым.
Защита Бабарико поддержала отвод.
— В сегодняшнем заседании мы наблюдаем ситуацию, когда обвиняемый Бабарико лишен возможности реализовать свое право на обращение к суду с письменным заявлением.
Защитники до других процессуальных действий, допроса, лишены возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий.
Еще вчера защита заявляла, что Бабарико специально не дают возможности дать показания первому. Это позволило выразить сомнения в беспристрастности суда.
Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда.
Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление было отклонено.