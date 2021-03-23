В Британии подводные археологи сделали удивительное открытие, связанное с римлянами 1 23.03.2021, 11:08

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Исследователи отправили артефакты в лабораторию для дальнейшего изучения.

Пять древних якорей времен римского господства археологи обнаружили в городе Сандерленде на северо-западе Англии. 2000-летние древности покоились на дне реки Уир, пишет «Вокруг света. Украина».

По мнению ведущего подводного археолога Гэри Бэнкхеда из Даремского университета, римские артефакты из Сандерленда (графство Тайн-энд-Уир), вероятно, прольют свет на далекое прошлое этого района.

Исследователи рассказали, что это первый случай в Великобритании, когда якоря обнаружились в реке. Обычно их находят у морского побережья.

Археологи предположили, что, вероятно, в этом месте когда-то находился небольшой порт. Эту версию они собираются тщательно проработать.

Четыре якоря из пяти сделаны из местного камня. Однако один, произведенный из нездешнего материала, возможно, в свое время прибыл из города Уитби (графство Норт-Йоркшир).

Исследователи предположили, что морские торговые суда могли зайти в устье реки Уир и во время отлива вынужденно стать на якорь.

Помимо якорей с характерными дырами археологи нашли также монеты, гвозди, каменную карту, точильные инструменты и брошь.

Исследователи отправили артефакты в лабораторию для дальнейшего изучения.

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