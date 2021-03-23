В Минске задержан руководитель ОГП Николай Козлов

В Минске задержан руководитель ОГП Николай Козлов2
- 23.03.2021, 11:22
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Политик находится на Окрестина.
В Минске задержан руководитель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Он находится на Окрестина, сообщает пресс-служба ОГП.
Ранее на Козлова возбудили уголовное дело за "умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания". Политика трижды вызывали в Следственный комитет на допрос по делу Координационного совета. Однако каждый раз Николай Козлов отказывался дать подписку о неразглашении, ссылаясь на 27-ю статью Конституции. 1 марта за "неподчинение" лидера ОГП отправили на 15 суток на Окрестина, но после 72 часов освободили.
Ранее был задержан и осужден на 15 суток ареста за "неповиновение милиции" руководитель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, один из заявителей уличной акции на День Воли.