В Минске задержан руководитель ОГП Николай Козлов 2 23.03.2021, 11:22

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Николай Козлов

фото: naviny.by

Политик находится на Окрестина.

В Минске задержан руководитель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Он находится на Окрестина, сообщает пресс-служба ОГП.

Ранее на Козлова возбудили уголовное дело за "умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания". Политика трижды вызывали в Следственный комитет на допрос по делу Координационного совета. Однако каждый раз Николай Козлов отказывался дать подписку о неразглашении, ссылаясь на 27-ю статью Конституции. 1 марта за "неподчинение" лидера ОГП отправили на 15 суток на Окрестина, но после 72 часов освободили.

Ранее был задержан и осужден на 15 суток ареста за "неповиновение милиции" руководитель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, один из заявителей уличной акции на День Воли.

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