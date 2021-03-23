The Washington Post: Байден может изменить расклад сил в противостоянии США и Китая 1 23.03.2021, 11:24

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Вашингтон уже начал доказывать региональным партнерам, что США вернулись.

После напряженной встречи с китайскими дипломатами на прошлой неделе американские чиновники увидели глубокую опасность: Китай уверен, что Соединенные Штаты приходят упадок, поэтому американскому правительству может понадобиться другая стратегия ведения отношений с Пекином, знакомит со статьей The Washington Post издание "Зеркало недели. Украина".

"Мы наблюдаем рост уверенности со стороны Китая. Наш подход заключается в том, чтобы быть прямолинейными - избежать ненужных провокаций, но четко показать наши цели", - утверждает эксперт Совета национальной безопасности Курт Кэмпбелл, который принимал участие в переговорах с китайскими дипломатами вместе с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливеном.

В понедельник Вашингтон сделал еще один шаг, присоединившись к европейским странам, которые объявили о санкциях против Китая за жестокое отношение к уйгурам в провинции Синьцзян. Этот шаг последовал после санкций США, объявленных на прошлой неделе, накануне встречи в Анкоридже, против 24 китайских и гонконгских чиновников за подавление демократии в Гонконге.

Базовой целью администрации Джо Байдена в отношении Китая, очевидно, является попытка выиграть немного времени, использовав его для того, чтобы решить внутренние политические проблемы. Это означает сосредоточить внимание на таких вопросах, как восстановление после пандемии коронавируса, восстановление экономики США и налаживание "здоровой" двухпартийности в Вашингтоне. А это означает восстановление союзов путем заверения таких региональных партнеров, как Япония, Южная Корея, Индия и Австралия в том, что Соединенные Штаты вернулись.

Встреча в Анкоридже была частично шаблонной. Обе стороны обменялись резкой критикой, но китайские дипломаты также выразили желание "взаимовыгодного сотрудничества", тогда как американцы предлагали совместную работу над взаимными проблемами, такими как Афганистан, Иран, Северная Корея и климатические изменения. Однако на встрече было заметно, что Китай чувствовал свое превосходство.

Одной из самых критических точек является Тайвань, который Китай хочет использовать как давление на США. Пекин считает, что время на его стороне и играет в выжидательную игру, но Тайвань может быть исключением. Однако США предостерегают Китай от риска провокаций.

Блинкен и Салливан подчеркнули верность Соединенных Штатов "основным документам" относительно Тайваня. К ним относятся три совместных коммюнике, подписанные в 1972, 1979 и 1982 годах, в том числе Закон Тайваня об отношениях 1979 года и обещания о том, что США будут продолжать поддерживать Тайвань, даже несмотря на отсутствие официальных связей между государствами.

Долговечность этого неоднозначного статуса-кво стала дипломатическим достижением, сказали американцы своим китайским коллегам, дипломатам Яну Цзечи и Ван И.

"Мы утверждали, что недооцененной моделью отношений между США и Китаем является долгосрочное управление тайваньской проблемой. Это были успешные, но порой сложные решения, часто построенные на недоверии, но подчеркнуты сдержанностью со всех сторон и открытыми линиями связи", - пояснил Кэмпбелл.

Сначала на дипломатической встрече китайские дипломаты читали лекции своим коллегам об американских морально-дипломатических недостатках. Это сообщение, вероятно, должно было поразить отечественную аудиторию в Китае и показать решимость Пекина. Но за этой внешней уверенностью китайцы, казалось, были раздражены тем, что до встречи в Анкоридже Блинкен и министр обороны Ллойд Остин сначала посетили соседние Японию и Южную Корею.

Акцент администрации президента Джо Байдена на неформальном партнерстве США с Индией, Японией и Австралией несколько укрепил позиции США в регионе. В частности, Индия показала готовность сотрудничать и Япония под руководством нового премьер-министра Ёсихиде Суги остается преданным партнером США.

Китай столкнулся с парадоксом в Азии: чем сильнее и увереннее он становится, тем больше он пугает своих соседей и подталкивает их к сотрудничеству с Вашингтоном. Именно поэтому недавние политические проблемы Соединенных Штатов изрядно беспокоят американских союзников в регионе: на фоне роста Китая они не хотят делать ставку на затухающую сверхдержаву.

Администрация Байдена уже начала "ремонтировать" три сферы слабости США в отношении Китая: пандемия коронавируса постепенно отступает, американская экономика начинает медленно восстанавливаться, а технологический сектор получает государственные инвестиции. Убедить мир, что Байден может вылечить политический раскол США является сложной задачей - и, пожалуй, самой важной в восстановлении доверия к американской силе, резюмирует издание.

Американские дипломаты раскритиковали Китай за его политику в отношении Гонконга, Тайваня и из-за нарушения прав уйгуров на первых переговорах на высоком уровне после вступления Джо Байдена на пост американского президента.

В начале первой встречи на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином дипломаты обменялись взаимной критикой. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Пекин в подрыве глобальной стабильности своими действиями относительно Гонконга, Синьцзяна и Тайваня.

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