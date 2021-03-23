«Штраф за каждый день»: в ГАИ подтвердили, что камеры фиксируют машины без техосмотра 3 23.03.2021, 11:33

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Однако детали новых «писем счастья» в ведомстве обсуждать отказались.

С 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, пишет av.by.

Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра, напоминают в МВД. По этому поводу на официальном YouTube-канале МВД Беларуси появился тематический видеоролик:

Камеры запечатлевают факт участия автомобиля в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление. Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. Это распространяется как на физическое, так и на юридическое лицо — собственника или владельца транспортного средства.

Важно! Если камеры засвидетельствуют несколько таких нарушений на протяжении суток (с 00:00 до 23:59), то в соответствии с положениями нового КоАП собственника машины привлекут к административной ответственности только один раз.

В случае несогласия с принятым решением оно может быть обжаловано в подразделении ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.

За комментарием журналисты обратились в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», которое является оператором Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима.

— Всю полученную информацию, которую камеры считывают с автомобилей, мы передаем в ГАИ МВД. И уже там решают, как с ней поступить, — рассказал Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». — Предположу, что такая техническая возможность у них есть. Но официальных сведений на этот счет к нам не поступало.

В ГАИ МВД, куда мы также дозвонились, в деталях обсуждать «письма счастья» за техосмотр отказались.

— Вся информация — на официальном сайте, — кратко заявил пресс-секретарь ГАИ МВД Александр Бруй.

Напоследок журналисты связались с директором УП «Белтехосмотр» Ленчевским Юрием. На сайте организации новость о том, что камеры фиксируют машины без техосмотра, появилась сразу после полудня. Возможно, у руководства будет более точная информация?

— Мы знаем не больше вашего. Отмечу лишь, что доступ к нашей базе у ГАИ есть давно (с 2018 года сервис работал в тестовом режиме. — Прим. ред.). Сейчас наша задача — поставлять актуальные данные в МВД, а уже там решают, как ими воспользоваться, — рассказал руководитель «Белтехосмотра». — Ранее этой информацией интересовались СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» и ООО «24х7 Паноптес» (дочка Synesis), но дальше переговоров дело не пошло.

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