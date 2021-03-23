Медики назвали самые необходимые для женского здоровья продукты 23.03.2021, 12:01

Диетолог рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание.

Всем женщинам обязательно необходимо контролировать уровень кальция и витамина D в организме, употребляя необходимые продукты питания. Проще всего это делать с помощью таких продуктов питания как печень трески, сыр, натуральные йогурты и молоко, а также творог и апельсиновый сок, пишет lenta.ua.

Кроме того, для поддержания здоровья необходима выработка эстрогенов. В этом случае в рацион необходимо включить соевые бобы, сыр тофу, льняное масло, куркуму, красный виноград, персики и чеснок. Кроме прочего необходимо в достаточном количестве употреблять ненасыщенные жиры.

Что касается овощей, то здесь врач рекомендовал обратить внимание на брокколи.

Еще один очень полезный продукт – брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности – фолиатов.

Особое внимание специалисты обращают на употребление капусты брокколи во время беременности.

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