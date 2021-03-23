Медики рассказали, что резко снижает вероятность заражения COVID-19 23.03.2021, 12:24

Исследование провела международная группа специалистов.

Бессонница, нарушение сна и ежедневное выгорание связаны с повышенным риском не только заразиться коронавирусом, но и с более тяжелым течением заболевания, пишет nv.ua.

Международное исследование медицинских работников показало, что каждый час дополнительного времени, проведенного во сне ночью, на 12% снижает вероятность заражения COVID-19.

Нарушенный или недостаточный сон и рабочее выгорание связаны с повышенным риском вирусных и бактериальных инфекций, но было неясно, являются ли они также факторами риска COVID-19, говорят исследователи.

Для дальнейшего изучения этого вопроса они использовали ответы на онлайн-опрос медицинских работников, неоднократно контактировавших с пациентами с инфекцией COVID-19, например, работающих в отделениях неотложной или интенсивной терапии, и поэтому сами подвергались повышенному риску заражения. Опрос проводился с 17 июля по 25 сентября 2020 года и был открыт для медицинских работников из Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США.

Респонденты предоставили личные данные об образе жизни, здоровье и использовании рецептурных лекарств и пищевых добавок, а также информацию о количестве сна, который они спали ночью и днем за предыдущий год; любые проблемы со сном; выгорание от работы; и подверженность заражению COVID-19 на рабочем месте.

Ответили около 2884 медицинских работников, 568 из которых были инфицированы COVID-19, что было подтверждено либо по самопроверке диагностических симптомов, либо по положительному результату мазка.

Тяжесть инфекции определялась как очень легкая — симптомы отсутствуют или практически отсутствуют; легкая — лихорадка с кашлем или без него, не требующая лечения; умеренная — лихорадка, респираторные симптомы и / или пневмония; тяжелая — затрудненное дыхание и низкое насыщение кислородом; критическая — дыхательная недостаточность, требующая механической помощи и интенсивной терапии.

Продолжительность ночного сна, о котором сообщалось, в среднем составляла менее 7 часов, но более 6. После учета потенциально влиятельных факторов каждый дополнительный час ночного сна был связан с 12% снижением шансов заражения COVID-19.

Но дополнительный час, приобретенный во время дневного сна, был связан с повышением шансов на 6%, хотя эта связь варьировалась в зависимости от страны.

Около 1 из 4 (137; 24%) людей с COVID-19 сообщили о проблемах со сном по ночам по сравнению с примерно 1 из 5 (21%; 495) из тех, кто не инфицирован. И каждый 20 (5%; 28) из тех, кто болен COVID-19, сказал, что у них 3 или более проблем со сном, включая трудности с засыпанием, сном или необходимость принимать снотворное 3 или более ночей в неделю, по сравнению с 65 (3%) из них не инфицированы.

По сравнению с теми, у кого не было проблем со сном, у тех, у кого было три, вероятность заражения COVID-19 была на 88% выше.

Пропорционально больше людей с COVID-19 сообщили о ежедневном выгорании, чем те, кто не инфицирован: 31 (5,5%) по сравнению с 71 (3%).

По сравнению с теми, кто не сообщал о выгорании, вероятность заражения COVID-19 у тех, для кого это было повседневным явлением, более чем в два раза выше. Точно так же эти респонденты также примерно в 3 раза чаще говорили, что их инфекция была тяжелой и что им нужен более длительный период восстановления. Эти результаты подтвердились независимо от частоты заражения COVID-19 на рабочем месте.

Это исследование, основанное на наблюдении, и поэтому не может установить причинно-следственную связь.

«Это исследование подчеркивает часто игнорируемую область благополучия: потребность в качественном сне и времени для подзарядки, чтобы предотвратить выгорание и его последствия. С точки зрения медицины труда и образа жизни необходимо более глубокое понимание последствий сменной работы и сна для благополучие медицинского персонала и других ключевых работников», — комментирует доктор Минха Раджпут-Рей, медицинский директор глобального центра питания и здоровья NNEdPro, один из авторов работы.

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