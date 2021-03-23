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Фотофакт: как выглядит «письмо счастья» за непройденный техосмотр для белорусов

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  • 23.03.2021, 12:36
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Фотофакт: как выглядит «письмо счастья» за непройденный техосмотр для белорусов
Фото: bymedia

Водитель получил его спустя пять дней после «встречи» с фотокамерой.

Только вчера ГАИ сообщила, что камеры автоматической фиксации будут «ловить» не только на скорость, но и тех, кто ездит без техосмотра, а уже сегодня читатели прислали в редакцию соответствующее «письмо счастья».

Читатель рассказал tut.by, что камера сфотографировала автомобиль на трассе М11 в Вороновском районе Гродненской области. Нарушение было зафиксировано еще 18 марта, а 23 пришло «письмо счастья».

— Сегодня съездил на станцию и прошел техосмотр. Приехал домой, а там оно, — рассказал водитель.

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В соответствии с положениями нового КоАП, непройденный техосмотр относится к тем нарушениям, за которые в первый раз наказывают предупреждением. Если повторно в течение года автомобиль без ТО попадется на камеру, то собственник получит штраф в размере 0,5 базовой величины.

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