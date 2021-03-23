Экс-главу службы управделами Путина нашли мертвым 12 23.03.2021, 13:44

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Странная тенденция среди бывших топ-чиновников РФ.

Бывший начальник транспортного управления Управделами президента России 72-летний Дмитрий Аносов найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, заявляет «Московский комсомолец».

Тело обнаружили утром во вторник, 23 марта, в квартире мужчины на Ленинградском проспекте в Москве. Жена погибшего рассказала полицейским, что около трех лет назад умер его друг, и после этого супруг часто говорил, что уйдет из жизни так же. РЕН ТВ уточняет, что рядом с телом Аносова лежал именной пистолет.

В конце февраля во Владивостоке на рабочем месте умер глава управления общественной безопасности мэрии Александр Скорляков, который занимал эту должность с конца 2019 года. Другие детали не сообщались.

В конце декабря прошлого года стало известно, что подполковник Александр Дохсанян, заместитель главы отдела Федеральной службы охраны (ФСО), покончил с собой в Москве.

В конце ноября стало известно, что другой сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. СМИ сообщали, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ. Причиной гибели могли стать многочисленные переработки и равнодушие начальства.

В том же месяце в Подмосковье бывший подполковник ФСО Петр Ефанов приревновал свою жену к другу, после чего убил того с помощью ножа. Супруга убийцы попыталась сбежать. Мужчина догнал ее возле сарая и зарезал. После этого экс-сотрудник ФСО попытался покончить с собой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, 15 марта в Москве нашли мертвым 24-летнего снайпера ФСО из охраны президента РФ: причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать – погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.

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