Отставному стратегу срочно требуются генералы 1 Владимир Халип

23.03.2021, 13:49

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Владимир Халип

Побег не терпит суеты.

Итак, решено: главный бункер углублять не будут. Не только по причине острой нехватки оборотных средств. Не потому, что страшная опасность внезапно миновала. Куда там!.. А просто по той причине, что во власть решительно вошли силовики. Они уже диктуют все, включая общий тренд. И теперь организатору и вдохновителю особо строгого режима есть с кем посоветоваться. А потому и заседать стали намного чаще - такие времена. И на совещаниях в широком и узком кругу преобладают силовики всех мастей. Это именно они подсказали, что унылая возня с бункером в столь стрессовой ситуации никакого смысла не имеет. Лучше заняться привычным для силовиков регулированием финансовых потоков. Выгодно и сердито. А бункер – вздор, мираж.

Давно известно всем, как мастерски и почти мгновенно умели зарываться в песок родных пустынь великие полководцы новых времен Саддам и Муаммар. На повседневное укрепление придворных бункеров сил и средств не жалели. Казалось, так броня крепка и так бетон надежен, что никто и никогда им не посмеет угрожать. Однако неумолимое время вынесло иной вердикт. И лучшие друзья здешнего любителя неприступных рубежей и свирепой стражи по углам ушли в тот безмятежный мир, где не нужны им ни шикарный бункер, ни убогая нора.

Нельзя сказать, что все потуги в создании зоны персональной безопасности были наивны и напрасны. Многие замыслы и наработки удались. И даже созданная в спешке после августовских выборов механическая структура массового сыска работает грубо, тупо, но результативно. По общей схеме и конкретной схеме. За людьми по дворам и переулкам гоняются какие-то типы, отдаленно напоминающие роботов. Хватают. Сажают. Вроде бы все прошито и охвачено. А долгожданного эффекта нет. Даже у кремлевских циников жизнерадостные рапорты о сдувшихся протестах вызывают только ехидную усмешку. А на местном уровне вообще завал. А вполне понятное желание выслужиться и услужить вызывает только новые всплески откровенного идиотизма.

Всем известные пенсионерки, задержанные в электричке по дороге в Молодечно и доставленные потом куда положено, сделать надлежащие выводы из происшедшего не пожелали почему-то. И направили коллективное письмо в администрацию Московского района Минска. Задали вопрос как будто бы простой, но каверзный весьма: а можно ли в поездах читать белорусские книги?

Ответ не заставил себя ждать. Чтение книг белорусских писателей (ахтунг!..) не запрещено. Вот только оптимистов просят опрометчиво не пускаться в пляс. Разгул режимной демократии пока не предусмотрен. Следующий пункт административного ответа заявителям гласил, что совсем иное дело, если такое чтение имеет отношение к известному закону о массовых мероприятиях. Это же надо такое придумать! Если в вагоне кто-то раскрыл книгу, надо непременно оглянуться. А не читает ли кто-то поблизости? Иначе – кутузка. И весь набор режимных благ.

Единичный случай? Обычное проявление чиновничьего рвения? Не спешите с выводами. Вот только что в Волковысске стражи порядка ворвались в помещение, где «Мова нанова» проводила обычные занятия. Схватили всех, включая православного священника, оказавшегося там. Всех доставили в милицию. Ничего чрезвычайного. Просто время такое. Проиграть выборы – это совсем не то, что профукать ставку в казино. Неуловимо меняется все. Однако запуганной власти уже и милиции мало. Требуются вдобавок еще четыре тысячи солдат. А еще генералы в придачу, как без них?

И вот они все в сборе. Недавно рекрутированный генералитет и прочие ветераны высочайшего застолья. Немногочисленные штатские в этом строгом ансамбле создают уже не вполне уместный диссонанс. Однако и наемные телепропагандисты не первый день на придворной службе. Знают четко, кого и в каком ракурсе снимать. Скупые репортажи вполне доносят зрителям чувство нерасторжимого единства тех, кто вдоль стола, с тем, кто во главе этого собрания. Вот он, надежный оплот системы всенародных выборов с заранее заданным итогом. За что боролись, то и свершилось. Сидят, умело держат паузу.

Безудержная позолота, которую возглавляющий эти посиделки будто бы не любит, насквозь пронизывает кадр. Обилие завитушек просто ошеломлеют. Стиль жесть нуво, Версаль с прицепом. Народ о таком мечтал, когда строил коммунизм. И как органично вписалось вертикальное сообщество в этот интерьер. Генералы и те, кто в штатском, и чином пока еще не вышел. Но выйдут непременно, за этим дело не станет. Человеку во главе стола позарез нужны генералы. Много генералов. Желательно с дубинками. Иначе как удержать взятое минувшим летом в качестве трофея кресло.

Те, кто в погонах и лампасах, вскакивают шустро, о чем-то рапортуют. Штатские пытаются не отставать. И даже дамы, вытянувшись в струнку, демонстрируют глубокое знание устава. Таинственное слово «безопасность» совершает перед телекамерами свой замысловатый танец. И только тот, кому все это адресовано, высокомерно держит паузу. Он не разменивается на мелочи и прочие пустяки. У него глобальные заботы.

А не поставить ли вот там, в конце стола, крупнокалиберный пулемет? Как у северокорейского собрата по несчастью Ына. Не корысти ради, а просто так. Чтобы подчеркнуть особую значимость момента. Ведь его претензии на пожизненное обладание этим злополучным креслом все равно добром не кончатся. Рано или поздно и сюда придут и спросят, а кто тут у нас нелегитимный? И даже подумать страшно, сколько может быть в подобном случае окажется свидетелей!

Так не проще ли уже сейчас из отходов БМЗ склепать по старым схемам бронепоезд с бассейном и комсомолками, как у того же Кима? И рвануть на всех парах, куда глаза глядят. Пока не поздно.

Побег не терпит суеты.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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