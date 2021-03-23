Ученые разгадали необычную тайну древних майя 23.03.2021, 14:17

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Профессор из Луизианы исследовала постройки в южной части Белиза.

Торговля на рынках была важной составляющей для жизни домохозяйств майя эпохи позднего классицизма (600-900 годы нашей эры). Известно, что в качестве денег майя использовали какао-бобы, тканый хлопок и изделия из меди, пишет naked-science.ru.

Новое исследование ученого из Государственного университета Луизианы (США) Хизер Маккиллоп говорит о том, что деньгами для майя могла служить и соль. Ведь этот продукт необходим для нормальной работы организма и полезен для консервирования пищи. Кроме того, соль могла представлять ценность для майя в силу ограниченного распространения в регионе их проживания.

В 2004 году, благодаря подводной археологии, профессор кафедры географии и антропологии в Университете Луизианы обнаружила в южной части Белиза первые остатки древних соляных построек майя, сделанные из дерева и соломы. Они сохранились благодаря тому, что были затоплены в морской лагуне, в мангровом лесу. С тех пор Хизер Маккиллоп и ее команда студентов и аспирантов нанесли на карту уже 70 участков, которые свидетельствуют о добыче соли и ее использовании майя. Помимо прочего, специалисты нашли каноэ, инструменты из жадеита, каменные орудия, используемые для засолки мяса и рыбы, множество обломков керамических изделий. Ученый считает, что майя кипятили водный соляной раствор в керамических горшках над огнем, чтобы добыть соль.

По ее мнению, в этом месте был своего рода «завод» по производству соли, так как масштабы добычи говорят о том, что всю ее местные майя явно не использовали. Скорее всего, они отвозили соль вверх по реке на продажу. Кроме того, профессор и ее аспиранты исследовали сотни обломков керамических изделий для соли, а также воспроизвели глиняную посуду на 3D-принтере. Благодаря этому удалось установить, что керамические сосуды, используемые для кипячения рассола, были стандартизированы по объему, то есть производители изготавливали одинаковые единицы соляной массы.

А это говорит о возможности использования ее в качестве денег. Об этом же косвенно свидетельствует майяская фреска, написанная более 2500 лет назад на полуострове Юкатан (Мексика) и изображающая продавца соли. Этнографические данные, собранные в 1981 году в Гватемале, лишь подтверждают идею: соль на этой территории в древности могла рассматриваться в качестве ценного товара. Ее производили и покупали, а затем использовали как денежную единицу.

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