Роспотребнадзор: Скорее всего, повторно прививаться «Спутником V» нельзя 7 23.03.2021, 14:35

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фото: reuters

В чем причина?

Повторная прививка вакциной "Спутник V", вероятно, будет невозможна. Об этом сообщила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме", - цитирует Пшеничную РИА "Новости".

Вскоре после этого заявления она уточнила, что повторно через 1−2 года можно будет вакцинироваться препаратами "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова.

В феврале директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что "Спутник V" будет давать иммунитет на год-два, хотя "доказанный срок действия" составляет минимум девять месяцев.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 23 марта. Каким именно из трёх российских препаратов вакцинируют Путина — не уточняется.

В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

По данным, которые привёл на совещании Путин, первый компонент вакцины в России получили более шести миллионов человек – чуть больше четырёх процентов населения. Это меньше, чем в любой из стран Евросоюза, и в разы меньше, чем в Великобритании, Израиле и США.

По данным февральского опроса "Левада-центра"(внесён российскими властями в реестр НКО-иностранных агентов), готовы привиться от COVID-19 30 процентов россиян, не готовы – 62 процента, а 4 процента.

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