США готовят новый пакет поддержки экономики на $3 триллиона 1 23.03.2021, 14:50

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Меры будут способствовать повышению производительности труда в стране.

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают план стимулирования американской экономики, который, вероятно, будет предполагать выделение около 3 трлн долларов, в частности на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата, сообщает The New York Times (перевод — finanz.ru).

По информации источников издания, указанный план обсуждают уже несколько месяцев. Ожидается, что он будет представлен американскому президенту на рассмотрение позже на текущей неделе. Его советники рекомендуют включить меры, о которых идет речь, в два законопроекта, а не пытаться согласовать их с законодателями единовременно.

По сведениям издания, в указанный комплекс мер войдут проекты по развитию инфраструктуры в США. Рассматривается возможность того, что на их финансирование направят средства, которые будут получены за счет повышения налогов для корпораций и наиболее состоятельных граждан. Источники уточнили, что многие детали, которые касаются инициативы на 3 трлн долларов, пока окончательно не согласованы.

В числе рассматриваемых мер - развитие транспортной системы США, интернета, мобильной связи пятого поколения, энергосистемы, а также ряд программ по профессиональной переподготовке граждан. По мнению советников американского лидера, все это может способствовать повышению производительности труда в стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикацию NYT, отметила, что Байден и его помощники «рассматривают целый ряд потенциальных мер», направленных на поддержку населения и изменение системы налогообложения в США. Она подчеркнула, что «какие-либо спекуляции относительно будущих предложений в экономической сфере являются преждевременными и не отражают ход мыслей в Белом доме».

Ранее в этом месяце Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов. Он предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около 1 трлн долларов должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

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