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Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года

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  • 23.03.2021, 15:43
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Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года
Илон Маск

В 2023 году глава SpaceX собирается отправить человека на Луну.

SpaceX отправит ракеты Starship на Марс до 2030 года. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter 23 марта, пишет korrespondent.net.

"SpaceX отправит космические корабли на Марс задолго до 2030 года. Самый сложный рубеж – сделать Mars Base Alpha самоподдерживающейся", – отметил бизнесмен.

Как пишет Reuters, в феврале частная космическая компания привлекла около 850 миллионов долларов в виде долевого финансирования, несмотря на то, что прототип SN9 ее ракеты Starship взорвался во время приземления после испытательного запуска.

SN9 – тестовая модель тяжелой ракеты, которую SpaceX разрабатывает для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Первый орбитальный полет запланирован на конец года. В 2023 году Маск обещал направить в полет вокруг Луны на космическом корабле Starship японского миллиардера Юсаку Маэдзава.

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