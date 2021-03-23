В центре Минска заметили запаркованный на тротуаре «ябатькомобиль»5
- 23.03.2021, 16:31
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Видеофакт.
Читатели прислали в редакцию tut.by видео, на котором видно, как «главный» автомобиль провластных автопробегов запаркован с нарушением ПДД.
По словам читателей, Volvo XC90 стоял на тротуаре на улице Володарского днем 23 марта. Этот автомобиль известен тем, что принимал участие практически во всех провластных автопробегах.
С огромной колонкой на крыше и оклейкой в цветах государственного флага по всему кузову этот автомобиль был неоднократно замечен во главе колонны в Минске, Минской области, Новополоцке и других городах.
Стоит отметить, за нарушение правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины (ч. 1 ст. 18.18 КоАП).