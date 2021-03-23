Актриса Светлана Аникей: «Хата с краю» уже не вернется 23.03.2021, 18:27

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Светлана Аникей

Люди поднялись.

Известная белорусская актриса Светлана Аникей, которая стала гостем программы сайта Charter97.org Studio Х-97, рассказала, почему белорусские актеры вышли на протест.

— Это правда, что ты участвовала в акциях протеста еще в 2017 году, в маршах тунеядцев? Было дело?

— Я не шла на протест.

— Я вообще слышал историю, похожую на легенду, что Аникей где-то дороги на машине блокировала. Так было? Расскажи.

— Я не верила в протесты на тот момент. Я видела, что у большинство людей «хата с краю». Все, что я хотела — это помочь своему другу, который был на марше. Перекрыли все движение и я поехала по проспекту. Меня останавливает гаишник, я открываю дверь, что я ему сказала? 2-3 слова, не знаю. И он сказал: езжай. И вот я единственная по проспекту шурую. И потом так случилось, что я перекрыла движение автозаку, но я не хотела. Так случилось.

— В 2017 году ты еще не верила, а почему ты в 2020-м поверила?

— Потому что все люди уже вышли. «Хата с краю» уже не вернется.

— А что для тебя лично было последней каплей?

— Убийства. Они и раньше были, но сейчас я считаю, что это последние убийства. Люди просто сказали, что больше такого не будет. Сколько можно? Мы же в мирное время живем? В мирное.

— Почему белорусские актеры поднялись именно в 2020 году? Раньше же ведь этого не происходило. Какие механизмы сработали?

— Во-первых, это не только актеры. Люди поднялись. И я сейчас отвечать буду за себя. Когда я еще пришла учиться в Академию искусств, нас учили обостренному чувству правды, но до этого чувства правды - долгий путь. И вообще, когда ты видишь, что люди в какое-то время начинают тебя благодарить — ты начинаешь подымать их. Это не всегда происходит. Но когда, например, к тебе подходит женщина с тяжелобольным грудничком в коляске и говорит: знаете, вы меня спасли... А я просто играла. Я никого не спасаю.

— Это было в Минске?

— Это было в Польше, но это неважно. В Минске тоже были подобные ситуации, но уже после долгого пути. Ты уже что-то, как мне кажется, начинаешь знать про правду, про свое чувство правды. То как ты можешь? У тебя ответственность перед этими людьми. Как ты можешь быть с этим чувством правды на сцене, а потом ты выйдешь: простите, я ничего не вижу. А их убивают. Как? Для меня это несовместимые вещи.

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