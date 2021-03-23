В России проведут крупнейшую с 1990х денежную реформу 9 23.03.2021, 16:52

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Она пройдет в несколько этапов.

В ближайшие четыре года в России изменится внешний вид практически всех находящих в обращении рублевых банкнот, сообщил на пресс-конференции во вторник зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев, пишет finanz.ru.

Крупнейшая денежная реформа с деноминации 1990х пройдет в несколько этапов до 2025 года.

Уже в следующем году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей. В 2023 году изменятся основные купюры в обороте - 1000 и 5000 рублей.

В 2024 году появятся 500-рублевые банкноты, а финальным аккордом реформы станет запуск 10- и 50-рублевых купюр в 2025 году.

«На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города», - рассказал Алексеев.

На 5-тысячной купюре, где сейчас изображен Хабаровск, в новом дизайне появится Екатеринбург. На банкноте 1000 рублей вместо Ярославля изобразят Нижний Новгород. Архангельску (500 рублей) придет на смену Пятигорск, а Красноярску (10 рублей) - Новосибирск.

Запущенные в 2017 году купюры 200 и 2000 рублей останутся без изменений. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Но на оборотной стороне появятся достопримечательности федеральных округов - Северо-Западного и Центрального.

«Поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», - пояснил Алексеев.

Он добавил, что цветовая гамма также будет «немного модифицирована».

Вывод из обращения старых купюр, по расчетам ЦБ, должен произойти к 2035 году в силу их обветшания, износа и загрязнения.

В обновлении оформления банкнот нет ничего экстраординарного, это нормальный процесс, сказал РИА Новости директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

«Дизайн банкнот меняется не столько из-за эстетических соображений, сколько для того, чтобы внедрить в новых сериях бумажных денег новые методы защиты от подделок. Для потребителей совершенно ничего не изменится - банкноты старого образца будут по-прежнему обязаны принимать в магазинах, их хождение гарантировано законом», - заверил Шуст.

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