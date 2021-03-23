Самые принципиальные белорусские спортсмены 23.03.2021, 17:08

3,998

Они отказались выступать за сборную, чтобы не поддерживать режим.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина болезненно переживает происходящее на Родине. Баскетболистка, до августа 2020-го не интересовавшаяся политикой, не смогла смириться с фальсификациями на президентских выборах и полным беззаконием, установившемся в стране после этого. Снытина одной из первых подписала письмо свободных спортсменов, а чтобы помочь репрессированным атлетам, выставила на благотворительный аукцион бронзовую медаль ЧЕ-2007, которую купили за 10 тысяч долларов, пишет «Трибуна».

Такое отношение Екатерины к беларусским событиям не могло радовать баскетбольную федерацию, которую возглавляет первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков. Именно он стал персональным критиком баскетболистки.

Не смотря на выпады Рыженкова и продолжающийся правовой беспредел, Снытина не отказывалась выступать за национальную команду. Недавно с ее помощью сборная вышла в финальную часть Евробаскета-2021. В решающих матчах Екатерина была одним из лидеров не только на площадке, но и по набранным очкам.

Вопреки заслугам на баскетболистку продолжали давление. С конца прошлого года Минспорта начало вписывать в контракты членов национальных команд пункт о согласовании с нанимателем выступлений в СМИ – по новым правилам спортсменам фактически могут запретить говорить на определенные темы. Прежнее соглашение Снытиной истекает 31 марта. Федерация выслала баскетболистке новый контракт, но уже с пунктом о контактах со СМИ. Екатерина поставила свою подпись под бумагами, но зачеркнула строки про общение с журналистами. Такой вариант не устроил ни Минспорта, ни федерацию. Вскоре Снытина получила уведомление, что контракт с ней в таком виде подписан не будет.

Минспорта готов лишить контракта лидера сборной по баскетболу лишь потому, что она хочет свободы слова – близкий к Лукашенко чиновник говорит, что все норм

Кажется, такое отношение переполнило чашу терпения Екатерины. Во вторник Снытина рассказала журналистам, что в Валенсии и Страсбурге, где пройдут матчи ЧЕ, мы ее не увидим – баскетболистка объявила о решении завершить карьеру в национальной команде.

«Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт – это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью», – заявила Снытина.

При этом Екатерина не первая из спортсменов, кто отказался каким-либо образом ассоциироваться с режимом Лукашенко. До нее об уходе из национальных команд объявили еще несколько топовых атлетов.

Артур Удрис и другие волейболисты

Через восемь дней после выборов-2020 в редакцию Tribuna.com обратились волейболисты, которые сообщили, что отказываются играть за сборную Беларуси, пока не выполнят их требования, в том числе – отставка Александра Лукашенко. Под письмом стояло четыре подписи – Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антанович.

Самым активным из четверки стал Удрис. Уже в первые дни после 9 августа он решил, что больше не может выступать за сборную при режиме Лукашенко.

«Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Не был о нем негативного мнения, пока этот флаг не начал ассоциироваться с лукашистскими митингами. Этот флаг ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом. Я под ним точно стоять больше не буду», – позже объяснил свою позицию Удрис.

Волейболист подписал письмо за честные выборы и против насилия силовиков и стал одним из основателей Свободного объединения спортсменов Беларуси. Также Артура можно было увидеть на акциях протеста в Минске. Неудивительно, что в конце сентября возле квартиры волейболиста заметили людей в масках.

«У нас под носом филиал гитлеровской Германии, а мы об этом вообще не знали». Топ-волейболист – о том, почему не хочет играть за сборную Беларуси

Но к тому моменту Удрис уже был во Франции, где подписал контракт с действующим чемпионом страны «Туром».

В декабре 2020-го волейболист получил уведомление о том, что РЦОП по игровым видам спорта не продлевает с ним контракт. Соглашение со спортсменом действовало до 31 декабря.

А вот до семьи Радюка репрессии все-таки добрались. После выборов задержали мужа сестры жены волейболиста, после чего доставили в жодинское в ИВС.

«Но об этом они узнали потом. Первое время человек просто пропал и его не было ни в каких списках. Несколько дней было неизвестно, что с ним», – делился Радюк.

По предложению Удриса волейболист подписал письмо против Лукашенко и с тех пор не выступает за сборную Беларуси.

«Главная задача людей – победить диктатуру и вернуть право выбирать!» Этот игрок не поедет в сборную, пока в Беларуси не сменится власть

Илья Шкурин, футболист

Не стал мириться с происходящим и форвард ЦСКА. В конце августа Шкурин прислал в АБФФ письмо на беларусском языке, в котором не только сообщил об отказе выступать за сборную, но даже приезжать в страну при Лукашенко. Решение футболиста не понравилось главному тренеру сборной Михаилу Мархелю и экс-коучу ЦСКА Виктору Гончаренко. Оба сказали, что нужно играть для народа, а не за политику.

Шкурин продолжил следить за ситуацией в Беларуси. В разное время он публично поддерживал журналиста Владислава Татура, футболиста Ростислава Шавеля, экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, попадавших под арест. В ноябре 2020-го Илья выставил на благотворительный аукцион свою игровую футболку с автографом и надписью «Жыве Беларусь».

За несогласие с политикой властей на Шкурина началось давление. АБФФ захотело наказать нападающего за неприезд в сборную и направило письмо в ФИФА.

Вскоре пришел ответ, в котором международные органы футбольного правосудия стали на сторону Шкурина. Но на этом проблемы форварда не закончились. Чуть позже Илью исключили из списка сборников, что лишало его льготы по отсрочке от воинской службы.

«Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – рассказал агент футболиста Валерий Исаев.

В своих свежих словах глава АБФФ Владимир Базанов немного поменял риторику в отношении нападающего. Функционер заявил, что двери в сборную открыты для любого футболиста, а сам Шкурин погорячился в своем заявлении. Однако, по мнению Базанова, нападающий должен понять и признать свою ошибку.

Еще два футболиста сборной

Удивлением стал невызов на ноябрьские матчи сборной против Румынии, Литвы и Албании трех лидеров – защитника «Краснодара» Александра Мартыновича и полузащитников БАТЭ Павла Нехайчика и Станислава Драгуна. Если ситуация с последним хоть как-то объяснялась его активной гражданской позицией, то неприезд Мартыновича и Нехайчика вызывал вопросы. По словам Мархеля, все трое попросили тренера не вызывать их.

Кажется, Мархель не такой мягкотелый, как многие думали: не подписался за Лукашенко, не согласился с министром, готов вызывать Драгуна

Нехайчик снялся в видео футболистов против насилия, а через несколько недель после выборов, забив мяч с углового в ворота «Немана», поднял обе руки в жесте виктории. После игры Павел добавил, что не хочет общаться о футболе, так как «все переживания и эмоции направлены на совершенно другую тему».

Через неделю после выборов-2020 обмолвился о ситуации в Беларуси и Мартынович.

«Принципы честной игры и уважения – это то, чем руководствуемся на футбольном поле и в жизни. Футбол против насилия. Берегите себя. Мы с вами. Мы все одна команда. Мы – белорусы», – заявил футболист.

Позже из разных источников стала приходить информация, что Нехайчик и Мартынович завершили выступления за сборную. Это подтверждает отсутствие игроков в списках вызванных на мартовские матчи команды Мархеля.

Карина Ежикова, гандболистка

Полусредняя «Астраханочки» не стала мириться с ужасами на беларусских улицах и подписала письмо за честные выборы и против насилия силовиков еще в августе. По ее мнению, в происходящем виновата власть, представители которой должны понести наказание. Уже на тот момент один из лидеров сборной Беларуси не исключила, что может прекратить выступление за нацкоманду, но для этого ей было необходимо пообщаться с главным тренером Томашем Чатером. Не исключено, что конструктивного диалога у гандболистки со специалистом не состоялось, ведь тот подписал провластное письмо спортсменов.

«Высказывать мнение – наш вечный страх». Топ-гандболистка готова отказаться от игры за Беларусь из-за ситуации в стране

Подтверждают это слова тренера Александра Сытько, принявшего сборную после смерти Чатера 13 марта. Ежиковой не оказалось в списках на матчи против Швейцарии и Фарерских островов.

«С Кариной, честно говоря, не общался. Все переговоры вел Томаш [Чатер], и мы сейчас работаем по его спискам», – поделился Сытько.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».