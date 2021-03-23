Посольство США в Минске поддержало белорусов в предверии Дня Воли 23.03.2021, 17:20

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Фото: AFP

Право на собрания и мирное выражение своего мнения – будущее новой Беларуси.

Посольство США достойно ответило в своем Twitter-аккаунте на сегодняшний шабаш ябатек. Действительно, почему на одних права и свободы граждан распространяются, а на других — нет? И это в пределах одного государства, пишет телеграм-канал «Баста!»

«Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства. Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли мы призываем власти распространить эти права на всех белорусов - без милицейского насилия и задержаний», говориться в сообщении.

Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства. Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли мы призываем власти распространить эти права на всех белорусов - без милицейского насилия и задержаний. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) March 23, 2021

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