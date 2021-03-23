Норвегия блокирует продажу россиянам завода Bergen Engines 1 23.03.2021, 17:37

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Причиной названы опасения, что в руки России могут попасть чувствительные технологии.

Норвегия сообщила о блокировке сделки по продаже подразделению российского "Трансмашхолдинга" компанией Rolls-Royce завода Bergen Engines по производству двигателей.

Причиной названы опасения, что в руки россиян могут попасть чувствительные технологии, пишет "Радио Свобода".

"Продажа усилит возможности российских военных, что в определенной степени противоречит интересам Осло и его союзников в сфере безопасности", - заявила, выступая в норвежском парламенте, министр юстиции и общественной безопасности страны Моника Мэланн.

По ее словам, норвежские власти располагают достаточной информаций для того, чтобы заключить, что предотвратить такую сделку является абсолютно необходимым шагом.

Вопросы и опасения в связи с продажей возникли вскоре после того, как Rolls-Royce объявила о своих намерениях в прошлом году. Британская фирма, известная в основном выпуском автомобилей класса люкс и двигателей для авиаотрасли, пояснила, что продает свой норвежский актив в рамках плана по сохранению прибыли в условиях пандемии коронавируса.

Bergen Engines, основанный в 1946 году, производит и обслуживает дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели для морских нужд, для предприятий, занятых выработкой электроэнергии. Среди поставщиков завода – военный флот Норвегии, входящей в число государств-членов НАТО.

"Трансмашхолдинг", как отмечает ТАСС, считается крупнейшим в России производителем железнодорожной техники.

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