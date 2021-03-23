Депутаты Европарламента записали видео в поддержку белорусских политзаключенных 1 23.03.2021, 17:51

Видеофакт.

Как сообщает инициатива politzek.me, депутаты Европарламента записали видео в поддержку белорусских политзаключенных.

В Европе существует кампания солидарности с белорусскими заключенными. Под хэштегом #westandBYyou вы можете найти примеры godparenthood – когда политические деятели становятся «крестными родителями» для своих белорусских «подопечных». Инициативу развивает правозащитный центр Libereco, а поддерживают десятки активистов.

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