До +9°С ожидаются в Беларуси в среду
- 23.03.2021, 18:43
Будет без осадков.
Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 24 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, местами минус 10-12. Днем будет 3-9 градусов тепла.