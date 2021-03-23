Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2» 1 23.03.2021, 18:51

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Вашингтон видит в проекте угрозу подрыва интересов Украины, Польши и ряда союзников США по НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Германию прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2". Президент США Джозеф Байден однозначно заявил, что считает этот проект "плохой идеей" - как для Европы, так и для Соединенных Штатов, подчеркнул глава Госдепартамента в Брюсселе на встрече глав МИД стран-участниц НАТО во вторник, 23 марта, передает DW.

Газопровод может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других союзников Североатлантического альянса, добавил Блинкен. Вашингтон не исключил введения новых санкций за участие в проекте.

Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен более чем на 90 процентов.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.

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