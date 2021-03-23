Бэнкси за £14 млн продал свою работу, посвященную врачам
- 23.03.2021, 19:38
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Деньги пойдут на нужды медицины.
Картина британского уличного художника Бэнкси, посвященная пандемии коронавируса и борющимся с ней врачам, ушла с аукциона за £14,4 млн. Об этом сообщает BBC.
На аукцион была выставлена работа под названием Game Changer ("Переломный момент", или "Смена правил игры"). В мае прошлого года она появилась в больнице в Саутгемптоне, графство Гемпшир.
Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев – Бэтмена и Человека-паука – лежат в мусорке.
Аукционный дом Christie's заявил, что цена, уплаченная за работу размером, стала "мировым аукционным рекордом" для Бэнкси. Ранее самой дорогой картиной художника был "Переданный парламент", за него Бэнкси получил £9,9 млн.
Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании.
Бэнкси – британский андерграундный художник стрит-арта и политический активист. Его настоящее имя неизвестно, а вокруг его биографии ведется много споров.