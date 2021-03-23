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Ученые: Простуда может победить COVID-19 и вытеснить его из организма

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  • 23.03.2021, 20:04
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Ученые: Простуда может победить COVID-19 и вытеснить его из организма

Ученые утверждают, что некоторые вирусы конкурируют между собой.

Британские ученые из университета Глазго пришли к выводам, что риновирус, провоцирующий простуду, сильнее коронавируса. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на BBC News.

"Грипп – самый сильный вирус, который в большинстве случаев работает один. Чего нельзя сказать, к примеру, о аденовирусах. Проведено много исследований касательно изучения вирусных взаимодействий Sars-CoV-2. Но из-за социальных дистанций возможность определить этот процесс существенно усложнилась", - говорится в исследовании.

Для вирусных исследований эпидемиологи взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом. Оказалось, что вирус, провоцирующий простудные заболевания угнетает развитие COVID-19 в организме человека. А если риновирус будет развиваться в течение суток, то у коронавируса не будет никаких шансов.

Ученые предполагают, что в 2009 году риновирус снизил развитие свиного гриппа в некоторых европейских странах.

Исследование показало, что этот тип вируса запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, тем самым блокируя способность Sars-CoV-2 к созданию своих копий.

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