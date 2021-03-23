Лявон Вольский опубликовал песню, посвященную жене Анне 23.03.2021, 20:12

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Лявон Вольский

Музыкант рассказал, как была написана композиция и вспомнил поствыборные события 2006-го года.

Во вторник, 23 марта, Лявон Вольский презентовал клип на песню «Tolki dla ciabie» («Толькi для цябе»), посвященную его умершей жене. Премьера лирического клипа состоялась спустя ровно пять лет после смерти супруги музыканта Анны Вольской, которая скончалась в 2016-ом году в возрасте 40 лет от рака молочной железы.

Презентуя клип, Лявон Вольский рассказал, как была написана композиция и вспомнил поствыборные события 2006-го года, пишет kp.by.

«Тады здавалася, што мы жывем у вельмі неспакойны час.

Была халодная вясна 2006-га. Улады зруйнавалі намётавае мястэчка на Плошчы, па тэлевізары паказвалі няўцямную прапаганду, у якую, здавалася, нармальны чалавек не паверыць, канцэрты былі пад забаронаю.

Мы з Ганнай езьдзілі на Акрэсьціна - падняць баявы дух палітвязьняў. Дарылі кружэлкі, касэты, кнігі - што маглі. А перад тым, як «яны» разабраліся з Плошчаю, прыяжджалі туды, да Палаца прафсаюзаў, штовечар - сьпявалі з пратэстоўцамі песьні, рабіліся часткай вялікага здаровага арганізму Плошчы насуперак шэрай хваравітай рэчаіснасьці.

У тыя векапомныя дні ў мяне напісалася песьня, якая пазьней увайшла ў альбом «06» - дэпрэсыўная баляда «Толькі для цябе».

Музыкант рассказал, как признался жене, что эта новая песня посвящена ей, а она в ответ просто поблагодарила без особого энтузиазма:

«Калі я сказаў ёй пра гэта, яна не прадэманстравала ані ўзрушанасьці, ані захапленьня:

- Так, мне? Ну, дзякуй, клас, - акурат яна чымсьці была занятая, хутчэй за ўсё, новым праектам. Таму, відаць, не хацела дарма выдаткоўваць эмоцыі.

І ўсё. Песьню мы зайгралі на падпольным канцэрце ў тагачасным клюбе «Максымус», дзе прэзэнтавалі «06» і болей, бадай, да яе не вярталіся».

Лявон Вольский вспомнил, что спустя 10 лет после событий 2006-го года его жена умерла, а затем пришли новые времена, в сравнении с которыми «2006-ы здаецца ўтульным, камфортным і досыць спакойным».

Композиции «Толькі для цябе» было предано новое звучание: «Мы са Сннорэ Бэргерудам цяпер перарабілі тую песьню, надалі новае гучаньне, удыхнулі новае жыцьцё».

Презентацию клипа тепло восприняли подписчики музыканта и пользователи соцсети, за 7 часов с момента премьеры клип посмотрели более 3100 раз. Многие поблагодарили музыканта за возвращение к композиции, один комментарий был очень лаконичным и точным: «Цудоўна і сумна».

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