За минувшие сутки более миллиона поляков записались на вакцинацию препаратом AstraZeneca 23.03.2021, 21:05

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Фото: Getty Images

На сегодняшний день в Польше сделано более пяти миллионов прививок.

Более миллиона поляков записались за последние сутки на вакцинацию препаратом AstraZeneca против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Об этом сообщил Михал Дворчик, глава Канцелярии премьер-министра Польши и полномочный представитель правительства по Национальной программе вакцинации, передает «Радио Польша».

Сейчас открыта регистрация на прививки для людей в возрасте 60-69 лет. Михал Дворчик уточнил, что вакцинация от COVID-19 возможна и вне места жительства: «В некоторых пунктах вакцинации количество людей, которые хотят записаться на прививку, настолько велико, что не хватает свободных дат. Однако они постоянно уточняются. И поэтому, если сегодня для вас не нашли свободную дату в вашей местности, то пробуйте звонить завтра или послезавтра».

Канцелярия премьер-министра рекомендует записываться на вакцинацию как по телефону 989, так и высылая SMS-сообщение на номер 880 333 333. Самый удобный способ — онлайн-регистрация на сайте pacjent.gov.pl.

На сегодняшний день в Польше сделано более 5 миллионов 77 тысяч прививок. Первую дозу получили более 3 миллионов 289 тысяч человек, обе — более 1 миллиона 788 тысяч.

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