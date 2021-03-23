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В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

  • 23.03.2021, 21:14
  • 2,928
В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

Фотофакт.

Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте, передает naviny.online.

По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же момент через переезд двигался железнодорожный состав, с которым столкнулась фура. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, выясняются обстоятельства случившегося.

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