Цены нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель 2 23.03.2021, 21:50

1,274

Впервые с 11 февраля.

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение до 6-7%, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с 11 февраля, сырье дешевеет на фоне опасений за спрос из-за рисков по поводу третьей волны пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.45 по Минску цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 6,25%, до 60,58 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 6,74%, до 57,41 доллара за баррель. Ранее нефть дешевела примерно на 3-4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».