Привился ли Путин? 4 23.03.2021, 22:04

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ФОТО: GETTY IMAGES

Песков заявил, что президент РФ привился от COVID-19, но россиянам этого не покажут.

Президент России Владимир Путин 23 марта привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило "РИА Новости" ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что президент чувствует себя хорошо.

Он отметил, что завтра у Путина полноценный рабочий день.

По информации BBC, утром Песков провел пресс-брифинг, во время которого заявил, что россиянам не покажут, как прививался президент.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что многие россияне скептически относятся к вакцине от COVID-19, и поинтересовались, почему Путин не сделает прививку публично, как это делали президент США Джо Байден или премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Песков ответил: "президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится".

Не сообщается каким именно препаратом привили президента РФ, Песков уточнил лишь, что это будет один из трех российских препаратов.

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