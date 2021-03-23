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НАТО усилит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

  • 23.03.2021, 22:25
НАТО усилит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

Укрепление взаимоотношений с союзниками является одним из главных положений программы НАТО-2030.

НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими партнерами альянса в Черноморском регионе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает «Новое время».

Столтенберг объяснил, что укрепление взаимоотношений с союзниками является одним из главных положений программы НАТО-2030.

«В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути», — заявил он.

Он также напомнил журналистам о том, что НАТО наращивает свое присутствие в Черноморском регионе из-за агрессивных действий со стороны РФ.

В конце января Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддерживать оборонный потенциал стран-участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

В феврале текущего года в НАТО заявили, что не позволят России доминировать в Черноморском регионе. Альянс будет помогать своим союзникам и странам-партнерам в этом.

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