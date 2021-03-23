На Полоцком молочном комбинате начали выдавать зарплату продуктами
- 23.03.2021, 22:39
Для всех заводчан это стало сюрпризом.
Рабочие недополучили 50 рублей, инженерно-технические работники — 100 рублей. Эти деньги можно потратить только в местном магазине, где цены выше, чем в других местах. У многих сотрудников зарплата на уровне 400-500 рублей. И 50 рублей для них — это значительная сумма.
Сейчас комбинат по уши в долгах, хотя раньше это было прибыльное предприятие. Но луканомика делает своё дело.
Телеграм-канал Нехта поговорил о настроениях в коллективе: «В курилке все тихо за перемены. Но из-за того, что регион депрессивный, боятся потерять работу».
Хотя правда такова, что при нынешнем режиме экономическая ситуация лучше не станет. А значит, потеря работы — это лишь вопрос времени. Только забастовки могут помочь остановить вытирание ног о рабочих.