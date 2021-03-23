Илон Маск показал мем об НЛО и «доказательствах» контактов с пришельцами 23.03.2021, 23:00

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Фотофакт.

Глава космической компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что Землю в последние пару веков посещали инопланетяне, а если и посещали, то "засветились" на фотографиях случайных очевидцев. Свои соображения он показал в интернет-меме об НЛО в Twitter.

"Самый сильный аргумент против пришельцев", – подписана картинка.

С левой стороны картинки – график роста разрешения фотокамер (вертикальная шкала) с течением времени (столетия; горизонтальная шкала).

С правой стороны – линия зависимости разрешения "снимков НЛО" за тот же период. Она прямая и горизонтальная, то есть качество "уникальных снимков" даже в 21 веке осталось подозрительно таким же низким, как и ранее, несмотря на экспоненциальный скачок качества фотокамер.

Это, вероятно, реакция американского инженера-миллиардера на вчерашнее заявление экс-директора Нацразведки США Джона Ратклифа, который сказал, что у США намного больше материалов об НЛО, чем уже опубликовано.

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