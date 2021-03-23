закрыть
23 марта 2021, вторник, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск показал мем об НЛО и «доказательствах» контактов с пришельцами

  • 23.03.2021, 23:00
  • 1,174
Илон Маск показал мем об НЛО и «доказательствах» контактов с пришельцами

Фотофакт.

Глава космической компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что Землю в последние пару веков посещали инопланетяне, а если и посещали, то "засветились" на фотографиях случайных очевидцев. Свои соображения он показал в интернет-меме об НЛО в Twitter.

"Самый сильный аргумент против пришельцев", – подписана картинка.

С левой стороны картинки – график роста разрешения фотокамер (вертикальная шкала) с течением времени (столетия; горизонтальная шкала).

С правой стороны – линия зависимости разрешения "снимков НЛО" за тот же период. Она прямая и горизонтальная, то есть качество "уникальных снимков" даже в 21 веке осталось подозрительно таким же низким, как и ранее, несмотря на экспоненциальный скачок качества фотокамер.

Это, вероятно, реакция американского инженера-миллиардера на вчерашнее заявление экс-директора Нацразведки США Джона Ратклифа, который сказал, что у США намного больше материалов об НЛО, чем уже опубликовано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип
Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин