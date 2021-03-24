В Бельгии обнаружен необычный штамм COVID-19 1 24.03.2021, 8:03

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Он имеет мутацию, которую почти никогда раньше не наблюдали.

В Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса, на его долю приходится около 4% общего числа случаев COVID-19 в стране.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Как уточняется, новый штамм B.1.214 был обнаружен в январе этого года в лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льеже. По словам руководителя лаборатории профессора генетики Винсента Бурса, на данный момент этот штамм выявлен у около сотни пациентов. Больше всего больных выявлено в Брюсселе, Фламандском Брабанте и провинции Эно.

Как сообщается, этот штамм привлек внимание ученых, потому что он имеет «мутацию, которую почти никогда раньше не наблюдали».

В то же время штамм B 1.214 не классифицируется как «проблемная разновидность», в отличие от южноафриканского, британского и бразильского видов коронавируса.

Как сообщает издание, исследователи «почти уверены, что это не бельгийский штамм» COVID-19. Они полагают, что он мог прибыть из Африки с прилетевшими оттуда пассажирами.

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