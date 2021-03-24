Япония усиливает противодействие российскому шпионажу 24.03.2021, 8:16

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Аналогичные меры приняты для борьбы с агентами из Китая и Северной Кореи.

В иностранном департаменте японской полиции общественной безопасности появляется новый отдел, а также увеличивается численный состав оперативных работников. Как сообщает Mainichi Shimbun, таким образом Япония, где озабочены нарастанием активности шпионской деятельности, расширяет и усиливает кадрами борьбу с разведчиками из России, Китая и Северной Кореи.

В полиции общественной безопасности Главного полицейского управления Японии, отвечающей за контрразведывательную работу против шпионажа со стороны иностранных государств, с 1 апреля нынешнего года происходит организационное и кадровое усиление. Как пишет Mainichi Shimbun, к трем имеющимся отделам будет добавлен четвертый, который будет специализироваться исключительно на контрразведывательной работе по Северной Корее.

В настоящее время в составе иностранного департамента имеется три отдела: 1-й, специализирующийся на России и странах Восточной Европы, 2-й, в зону ответственности которого входят Китай, Северная Корея и страны Юго-Восточной Азии и 3-й — антитеррор.

Реорганизация коснулась в первую очередь 2-го отдела. В настоящее время его численный состав — 170 человек. В отдельное направление выделяется контрразведывательная работа против Северной Кореи. Для этого создается новый 3-й отдел с численностью 90 оперативных сотрудников. За 2-м отделом сохраняется Китай и страны Азии. Его численность устанавливается в 110 человек. Бывший 3-й отдел переименовывается в 4-й и продолжает борьбу с террористическими и экстремистскими организациями.

Руководство полиции общественной безопасности считает, что более четкая объектно-страновая специализация подразделений спецслужбы позволит повысить уровень контрразведывательной работы и компетентность сотрудников, что будет способствовать более гибкому и динамичному реагированию на возникающие вызовы и повысит уровень оперативной, розыскной, информационной и аналитической работы.

Как отмечает издание, данные действия обоснованы обеспокоенностью Японии нарастанием активности шпионской деятельности в стране. Так, в 2017 году в Китае введен в действие «Закон о государственной информации», который вменяет в обязанность всем государственным и частным организациям работу по сбору необходимой китайскому государству информации. Объектами действия этого закона становятся в том числе исследователи, ученые, стажеры и другие сотрудники, даже не принадлежащие к государственным структурам, которые могут оказаться шпионами.

В полиции общественной безопасности считают, что целями их интереса являются не только японские государственные секреты, но и коммерческая и научная информация, и вообще любая интеллектуальная собственность.

Что касается Северной Кореи, то в оперативных подразделениях полиции общественной безопасности существуют опасения того, что чем более трудной становится экономическая ситуация в КНДР, тем активнее режим предпринимает специальные акции по незаконному получению иностранной валюты и иностранных товаров и продовольствия. Издание отмечает, что в японских спецслужбах имеется достоверная информация о том, что северокорейские организации усиливают и делают более изощренным поиск путей незаконного получения иностранных товаров, в частности, морепродуктов, зачастую даже «прикидываясь» структурами, принадлежащими государствам, враждебно относящимся к Пхеньяну.

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