Экзитполы предсказали победу партии Нетаньяху на выборах в Израиле 24.03.2021, 8:24

Биньямин Нетаньяху

Политик может сформировать правительство страны в седьмой раз.

Правоцентристская партия «Ликуд», возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вместе с союзными партиями побеждает на парламентских выборах, сообщила газета The The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно им, сторонники Нетаньяху получат большинство — 61 из 120 мест — в парламенте. Если эта информация подтвердится, Нетаньяху получит возможность сформировать правительство в седьмой раз за свою тридцатилетнюю политическую карьеру, пишет издание.

По данным экзитполов, «Ликуд» («Консолидация») получит 31 или более мест. Ультрарелигиозная партия «ШАС» выиграла девять мандатов, партия «Ямина» получит восемь мест, Религиозная сионистская партия — семь. Партия бывшего журналиста Яира Лапида «Еш Атид» («Есть будущее») набрала от 16 до 18 мандатов, следует из результатов опросов.

Накануне, 23 марта, в Израиле прошли четвертые за последние два года парламентские выборы.

По результатам выборов в апреле 2019 года ни одна партия не получила нужного для формирования большинства, коалицию сформировать также не удалось. В сентябре того же года в Израиле прошли повторные выборы, однако и на этот раз кабинет также не был сформирован, что спровоцировало выборы в марте 2020 года.

После них партия «Ликуд» сформировала коалицию со своим главным соперником в трех последних кампаниях — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), возглавляемым бывшим главой Генштаба Израиля Бени Ганцем. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьера в ноябре 2021 года. Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, что привело к очередному роспуску кнессета и новым досрочным выборам.

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