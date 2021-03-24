Вместо Байдена и саммитов — Шойгу и тайга 24.03.2021, 10:21

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фото: kremlin.ru

«Полковник» превратился в пародию на литературного маркесовского диктатора.

Многие отметили, как комичны официальные фотки российского престарелого мачо, снова отдыхающего в компании министра обороны на его тувинской родине.

Мы бы сказали, трагикомично. Так выглядят страх и одиночество. Когда превратился в пародию на литературного маркесовского диктатора, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Никого рядом. Даже на отдыхе. Ни детей, ни внуков, ни друзей. Остались только охрана, силовики, двойники, кормящиеся с руки кореша и пропагандистская обслуга. Врут, заискивают, воруют до того момента, когда будет выгоднее сдать и быстрее отчалить. Никому нельзя верить.

"Полковнику никто не пишет". На Западе перестают воспринимать всерьез и уже посылают. Вместо Байдена и саммитов - Шойгу и тайга. Вместо "Европы от Лиссабона до Владивостока" - сырьевая колония Китая, погружающаяся в разруху, нищету, деградацию, коррупцию и международную изоляцию.

Страшно! Настолько, что Путину впору инсценировать собственные похороны, как диктатору из "Осени Патриарха", чтобы выявить скрытых врагов. И продлить свои и наши "Сто лет одиночества".

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