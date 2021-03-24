«Наплыв в два раза больше»: белорусы штурмуют СТО, услышав про «письма счастья» 24.03.2021, 10:26

Как теперь выглядит прохождение техосмотра водителями.

Сообщение об отвязке дорожного сбора от процедуры техосмотра вернуло белорусских автомобилистов на станции диагностики.

Наибольший всплеск пришелся на первую половину января 2021 года, затем ажиотаж начал спадать. А как обстоят дела после объявления ГАИ о начале рассылки «писем счастья» за непройденное ТО, зафиксированное камерами?

Журналисты av.by решили обзвонить столичные станции диагностики, чтобы уточнить обстановку. Из 20 набранных номеров поговорить удалось только с представителями четырех пунктов. В большинстве своем мы слышали лишь короткие гудки. Также зачастую на том конце провода отказывались от комментариев, ссылаясь на отсутствие руководства.

На станции № 210 на Социалистической, 26 нам рассказали, что оживление наметилось уже после обеда вчерашнего дня, 22 марта, после того, как новость появилась в СМИ.

— К 3 часам дня поток автовладельцев у нас обычно спадает, но вчера наблюдалась обратная реакция: по сравнению с предыдущими днями, наполнение было чуть ли не вдвое больше. Принимая во внимание, что у нас в течение месяца расписана предварительная запись, сложно однозначно сказать, связаны ли приехавшие сегодня утром на ТО люди с объявлением МВД о «письмах счастья» за непройденный техосмотр. Проще отследить тенденцию на станциях, где принимают по живой очереди: там виден определенный наплыв. Оценить результативность получится к вечеру (после обработки данных о количестве выданных разрешений).

— Хотим мы этого или нет, необходимость прохождения процедуры прописана на законодательном уровне, — подчеркнул руководитель СТО. — Как показывает практика, наши люди ждут толчка извне, поэтому их надо подтолкнуть: некоторые автомобилисты собираются на техосмотр месяцами, но никак не могут доехать по разным причинам. А вот когда появляются новости подобного рода, сразу находятся и время, и возможности.

В пункте № 129 на Ванеева, 29 нам коротко ответили, что количество желающих пройти техосмотр увеличилось, а телефон с утра не смолкает. Так же обстоят дела и на станциях № 193 и 97, где принимают по записи: от звонков здесь тоже нет отбоя.

Напомним, согласно недавнему сообщению пресс-службы ГАИ МВД камеры уже запечатлевают факт участия автомобиля в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление.

Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз такой автолюбитель будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. Это распространяется как на физическое, так и на юридическое лицо — собственника или владельца транспортного средства.

Однако до сих пор неясным остается ряд вопросов. В частности, хотелось бы знать:

Какие камеры будут осуществлять контроль (СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», система Beltoll, датчики, которые используют в патрульных автомобилях?);

по какому принципу будут выявлять нарушителей (речь идет о непрерывном мониторинге автомобильного потока либо станут фиксировать машины, совершившие правонарушения?).

В ГАИ МВД, куда мы сегодня в очередной раз обратились за пояснениями, в деталях комментировать ситуацию с «письмами счастья» за техосмотр отказались.

На портале tut.by опубликовали фото письма, которое рискуют получить автомобилисты с непройденным техосмотром:

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