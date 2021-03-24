Эксперты: Режим Лукашенко обречен, даже если продаст «фамильное серебро» 1 24.03.2021, 10:31

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Фото: белта

Бюджет страны трещит по швам.

Режиму в Беларуси придется очень поднапрячься или вновь залезть в золотовалютные резервы, чтобы осуществить все выплаты по долгам в 2021 году, пишет «Ежедневник».

А если продать те предприятия, которые еще ликвидны на рынке?

Финансовый аналитик компании Duff & Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич сделал примерную оценку стоимости белорусских госпредприятий.

«Если бы вдруг в Беларуси произошла массовая приватизация, сколько бы государство могло выручить?», – задался вопросом финансовый аналитик во время онлайн-семинара «Реформа сектора госпредприятий в Беларуси».

Чтобы понимать примерный порядок цен, он проанализировал отчетность 20 крупнейших госпредприятий Беларуси и четырех госбанков. Цифры приведены по итогам работы предприятий за 2019 года.

По его словам, в 2019 году выручка данных двадцати госпредприятий составила примерно 20 млрд долларов, также они получили один миллиард долларов чистой прибыли.

«Примерно половина из этих 20 млрд приходится на два нефтеперерабатывающих предприятия и на «Беларуськалий». Что касаемо прибыли, почти половина – это «Беларуськалий», – сказал Максим Адаскевич. – Остальные, за исключением нефтеперерабатывающих завов и «БелАЗа», генерируют очень небольшую прибыль либо вообще убыточные.

«Плюс к миллиарду прибыли госпредприятий у нас есть еще 200 млн прибыли государственного банковского сектора», – добавил он.

Сколько можно было бы выручить?

«Согласно мультипликатору цены и прибыли, по которому торгуются российские публичные компании (это около 8), мы получаем оценку примерно в 10 млрд долларов за весь акционерный капитал», –рассказал эксперт.

При этом он предлагает отойти от цифр и «спуститься на землю».

На взгляд финансового аналитика, никакое, даже самое либеральное правительство не продаст 100% НПЗ и «Беларуськалия».

«Более реалистично картина выглядит так. Мне кажется, надо ориентироваться на пять млрд долларов. То есть будет продана половина акционерного капитала и выручка составит примерно 5 млрд долларов», – считает Максим Адаскевич.

При этом эксперт признал, что это очень упрощенная оценка, на которую будут влиять десятки факторов.

Адаскевич также напомнил, что в 2021 году в стране дефицит бюджета составил примерно два млрд долларов, и все выплаты по внешним долгам оставляют примерно три млрд долларов.

«Вот мы и получаем эти пять миллиардов. То есть если бы сейчас белорусское государство занялось приватизацией, то теоретически за счет этого оно смогло бы закрыть потребности финансирования на один год, не залезая в золотовалютные резервы. Но это только на один год. То есть, нет никаких лет, в течение которых можно безбедно жить за счет продажи так называемого фамильного серебра», – уточнил он.

«Логично предположить, что для белорусских властей минусы потери контроля над ведущими предприятиями намного перевешивают эти пять миллиардов и гипотетическое закрытие финансирования на один год», – считает финансовый аналитик.

Какой должна быть приватизация?

Тема приватизация госпредприятий всегда вызывала много дискуссий. Однако, в ситуации когда госсектор останется основным источником неэффективности, приватизацию можно и нужно рассматривать как один из шагов по повышению эффективности экономики.

Как считает профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po), главный экономист Европейского банка реконструкции и развития в 2015-2019 годах Сергей Гуриев, прежде всего, нужно всегда стараться сделать так, чтобы приватизация воспринималась как легитимная.

«Если народ знает, что приватизация проводится не в его интересах, не в интересах общества и государства, то это приведет к тому, что новый собственник будет понимать, что его могут экспроприировать, потому что его право собственности не считается избирателями справедливым. И соответственно, у него не будет стимулов инвестировать в это предприятие, а он будет стараться наоборот выводить активы», – считает Гуриев.

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