Видеоэкскурсия: Места связанные с историей БНР 24.03.2021, 10:46

Неизвестные страницы истории белорусской государственности.

103 года назад, в ночь с 24 на 25 марта 1918 года, в Минске на нынешней улице Володарского была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, предтечи Республики Беларусь, пишет citydog.by.

Посмотрите эту видеоэкскурсию краеведа и искусствоведа Сергея Харевского, чтобы знать, где наши предки творили нашу с вами историю и объявили о Первом национальном государстве белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».