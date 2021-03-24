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Видеоэкскурсия: Места связанные с историей БНР

  • 24.03.2021, 10:46
Видеоэкскурсия: Места связанные с историей БНР

Неизвестные страницы истории белорусской государственности.

103 года назад, в ночь с 24 на 25 марта 1918 года, в Минске на нынешней улице Володарского была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, предтечи Республики Беларусь, пишет citydog.by.

Посмотрите эту видеоэкскурсию краеведа и искусствоведа Сергея Харевского, чтобы знать, где наши предки творили нашу с вами историю и объявили о Первом национальном государстве белорусов.

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