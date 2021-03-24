Медики нашли новое эффективное средство для лечения коронавируса 24.03.2021, 11:07

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Исследование провели в Институте медицинских открытий Сэнфорда и университете Гонконга.

Исследование, проведенное учеными из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса и Университета Гонконга, показывает, что клофазимин, лекарство от проказы, демонстрирует противовирусную активность против SARS-CoV-2 и предотвращает аномально сильный воспалительный ответ, связанный с тяжелым течением COVID-19, пишет healthinfo.ua.

Специалисты призывают использовать клофазимин в качестве домашнего средства лечения COVID-19.

Средство протестировали на хомяках, животной модели COVID-19, которые были инфицированы SARS-CoV-2. Ученые обнаружили, что клофазимин снижает количество вируса в легких, особенно при введении здоровым животным до заражения (профилактически). Препарат также уменьшил повреждение легких и предотвратил смертельно опасный цитокиновый шторм. Клофазимин также работал синергетически с ремдесивиром у животных, инфицированных SARS-CoV-2.

Клофазимин останавливает заражение SARS-CoV-2 двумя способами: блокируя его проникновение в клетки и нарушая репликацию РНК вируса. Препарат также смог снизить показатели репликации MERS-CoV, коронавируса, вызывающего Ближневосточный респираторный синдром (MERS), в тканях легких человека. Плюс, клофазимин тестируют в сочетании с интерфероном бета-1b в качестве лечения госпитализированных людей с COVID-19. Интерферон бета-1b - это иммунорегулятор, который используется для лечения людей с рассеянным склерозом.

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