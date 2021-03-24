Украина ввела новые санкции против белорусских компаний 24.03.2021, 11:13

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Фото: Getty Images

Среди попавших под санкции — «Лайф групп» и «Экми косметикс групп».

Прездинет Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских и белорусских компаний и СМИ, сообщает «Украинская правда».

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в указе.

Всего ограничения коснулись 82 компаний. Санкции включают в том числе блокировку их активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг, передает ТАСС.

Среди попавших под санкции организаций значатся «Росгосстрах», ТАСС и МИА «Россия сегодня», «Лента.ру» и «Газета.ру», белорусские компании «Лайф групп» и «Экми косметикс групп».

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