«Дочь видела мои слезы и перекрасила флаг в дневнике в бело-красно-белый» 6 24.03.2021, 11:02

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Валентина Медведь

Еще одна история о белорусской солидарности из Березы.

Валентина Медведь живет в Березе, ей 46 лет. В небольшом городе ее знают многие как очень хорошего парикмахера, который за доступную цену сделает любую прическу. Среди ее постоянных клиентов и с десяток местных милиционеров. «Они любят все лучшее, а я стригла на уровне барбершопа», — говорит Валентина. Кто же знал, что в один момент Валентина станет бояться людей в форме, а один из них выиграет суд против нее. За оскорбление сотрудника милиции по статье 369 УК женщину приговорили к двум годам «домашней химии». Кроме того, она должна будет компенсировать ему «моральный вред» в размере 1500 рублей.

Теперь же клиентами парикмахера стали неравнодушные белорусы, соседи. Nn.by рассказывает о еще одной истории белорусской солидарности.

«Переучилась на парикмахершу, потому что зарплаты в ДК на жизнь не хватало»

До того как прийти в профессию парикмахера, Валентина, работая в местном ДК, занималась в Березе оформлением городских праздников — готовила декорации и на Купалье, и на Дожинки, и на региональный фестиваль юмора «Спораўскія жарты»,.

«У меня с детства была тяга к рисованию, поэтому и поступила в Мирское художественное училище на художника-оформителя (декоратора). Правда, условия в 90-х там были совсем не романтичными. На непопулярные специальности брали всех, и там оказалось немало детей из неблагополучных семей. Я мечтала рисовать Мирский замок на пленэрах, а в итоге следила за тем, чтобы из моей комнаты не украли все вещи. Один из учащихся вообще пырнул меня ножом — потом попал в колонию, хотя я просила не наказывать его, чтобы не ломать парню жизнь. Дело было в зависти: моя семья четыре года пожила в Германии, папа был военным, служил также в Афганистане. Из-за границы мы привезли много дефицитных вещей — от кофеварки до модной одежды. Несмотря на такие моменты, я все равно закончила училище с хорошими оценками, проявляла себя лидером», — вспоминает Валентина.

Денег на жизнь с зарплаты в ДК не хватало, поэтому Валентина пошла на биржу труда и в итоге переучилась на парикмахера в Бресте.

«Я и сама уже делала в Березе свадебные прически и макияж на праздники. Оставалось научиться стричь по схемам, с математически-скульптурным, профессиональным подходом».

15 лет Валентина отработала в местной сети салонов «Виктория», а полтора года назад решила работать на себя. Чтобы иметь свободный график и больше времени уделять дочке: с 2013 года Валентина одна растит свою Леру (сейчас девочке 13 лет).

Имела имидж хорошего специалиста, уже была довольно популярной личностью в городе: ее то и дело могли остановить на улице, чтобы посоветоваться, мол, «как с моими волосами лучше покраситься, постричься». После резонансного судебного дела эта популярность возросла в разы.

«Стыдно смотреть змагарам в глаза»

«Если честно, то мне стыдно смотреть змагарам в глаза. Не то чтобы была аполитичной, но в подробности жизни страны до 2020 года не вникала. В 1994-м проголосовала за Лукашенко, как и многие: говорил он красиво, легко было обмануться. А потом на выборы вообще не ходила. Даже в прошлом году не смогла, так как на тот момент было подозрение на коронавирус но хотелось перемен. Ведь даже моя зарплата в ДК никудышная. А так ведь живет масса белорусов. Верилось, что мы всё сможем, наконец, изменить», — честно признается героиня.

На акции против фальсификации выборов женщина не выходила: говорит, что переживала, мол, не сможет сдержаться при виде насилия, ее заберут — и тогда несовершеннолетняя дочь осталась бы одна. Правда, от конфликта с правоохранительными органами это ее все равно не спасло. Женщина вспоминает, как развивались события до суда.

«Через два дня после выборов включили интернет. Я увидела, что творилось в Минске — сразу началась истерика, слезы. Хотелось быть уверенной, что ненормальность этих событий понимаю не одна я. С соседями такое не обсудишь — в моем доме живут одни пенсионеры.

Так что я стала добавляться во все возможные группы и чаты, чтобы больше узнать о настроении в обществе. В один из дней в вайбер-группе «Береза — честные люди» обсуждали сбор провластного митинга на площади. А я предложила всем неравнодушным гражданам параллельно встретиться в парке. Обсудить, как жить дальше, познакомиться (если честно, у меня даже были свои корыстные цели: часто слышала, как на митингах находят свою любовь, а я всё же женщина одинокая. Может, с кем-то и познакомилась бы».

Собраться в парке никто так и не успел: уже через пару часов на пороге квартиры стояли два милиционера, которые предупредили о недопустимости организации несогласованных массовых мероприятий и попросили Валентину удалить ее сообщение, а также удалиться из чата. Одним из них был начальник инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Лишко — важный для дальнейшего рассказа персонаж.

«Кипела от злости, потому что после выплаты штрафа осталась с голым кошельком»

В Березе, как и во многих других городах Беларуси, летом на улицах выстраивались длинные цепи солидарности. Одна из них особенно запомнилась, благодаря поддержке местного топ-менеджера Дмитрия Юркевича. Он 17 лет отработал на градообразующем предприятии «Березастройматериалы» (большую часть этого времени занимал должность заместителя директора по экономике). Сначала Дмитрий написал открытое письмо в поддержку мирных акций, а потом позволил рабочим выйти поддержать женщин с цветами в обеденный перерыв. Аккомпанементом к акции стала песня «Перемен», которая разносилась из череды движущихся по дороге фур.

Дмитрию Юркевичу пришлось уволиться, многих активистов задушили штрафами, и уже в сентябре акции в Березе начали сходить на нет.

«6 сентября, в воскресенье, я отправилась в «Евроопт», так как узнала, что любимые прокладки продают на акции. Никаких митингов на площади и в местах, где они происходили раньше, на пути не встретила. Не доходя до магазина, рядом с остановкой остановилась пообщаться со своей знакомой. И вскоре ко мне подошел тот самый милиционер Лишко со словами: «О, и Медведь здесь!» Он предупредил об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, снял всё на видео и ушел. Чтобы вы понимали, рядом было человек восемь, это были разные группки людей. Никаких флагов, лозунгов — даже шариков с цветами. Я пошла в магазин и вернулась домой, а уже в понедельник ко мне явился участковый, чтобы составить протокол по статье 23.34 КоАП (в новом КоАП — 24.23)».

Ввиду отсутствия адекватных доказательств вины Валентине присудили относительно небольшой штраф — 3 базовых величины (на тот момент — 81 рубль). Но женщина все равно была полна злости и обиды.

«Моя месячная зарплата составляет около 350 рублей. Еще 250 — алименты от мужа. Около 230 уходит на коммуналку, школу, налоги, лизинг за пылесос. И тут этот штраф на пустом месте! Я кипела от злости, потому что после выплаты осталась почти с голым кошельком», — рассказывает собеседница.

Именно на этой эмоциональной волне она и написала в телеграмме всё, что думает о своем обидчике Лишко: «Гнилой, скользкий тип, шкура и полицай».

«Это не было какой-то новостью: люди в городе давно обсуждали в негативном плане не только его. Многие отказывались обслуживать милиционеров, отходили от них в магазине подальше. Я сама перестала стричь людей в форме после августовских событий, хотя это были мои постоянные, хорошие клиенты. В какой-то момент мне стало даже жалко их. Я бы вот не смогла жить, если бы окружающие презирали. Однако за свой фальшивый протокол Лишко заслужил таких слов».

Вскоре после комментария в телеграме к Валентине пришли изымать мобильный телефон и сообщить, что против нее возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника милиции. Дмитрий Лишко попросил суд взыскать с Валентины 2000 рублей в качестве моральной компенсации. В итоге суд удовлетворил 1500. Кроме того, женщину приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа (смягчающим обстоятельством стало наличие несовершеннолетней дочери).

«Дочь видела мои слезы и перекрасила флаг в дневнике в бело-красно-белый»

«На одном из допросов следователь намекала: если бы я потелила Лишко и извинилась, может, он отозвал бы иск. Но почему я должна извиняться? Я то же самое думаю о нем и сегодня, это правда», — говорит женщина.

Валентина переживала все время только за дочь Леру. Особенно после того, как та, насмотревшись на слезы матери, перекрасила в дневнике госфлаг на бело-красно-белый.

«Я об этом случае даже не знала, пока в школе не попросили заменить дневник на новый, перенеся туда при этом все старые отметки и расписание. Я дочке сама ничего о событиях в стране не объясняю. Наоборот, говорю: «Твое дело — учиться, а дело родителей — делать всё, чтобы изменить будущее своих детей». Но она и сама все понимает. Надеюсь, проблем в школе из-за меня у нее не будет».

В первые дни после приговора Валентина испытывала панику и признаки депрессии, но теперь, говорит, собралась и готова бороться за себя дальше. Без помощи адвоката, например, составила апелляционную жалобу.

«Мне дольше чем полгода треплют нервы, и сегодня, можно сказать, у меня уже выработался иммунитет. Я ни о чем не жалею. Тем более сейчас я узнала, что рядом живут такие невероятные, солидарные люди. Местные предлагали скинуться на компенсацию морального вреда, но я отрезала: хочу заработать сама. И люди массово потянулись за стрижками, записались в клиенты.

Особенно откликнулись те, кому раньше тоже несправедливо присуждали штраф. Они, как и я, прошли через эту несправедливость. Цены за стрижку у меня до сих пор одни из самых низких в городе — 10 рублей. Многие коллеги повысили, но я не хочу принципиально: когда видишь цены на продукты, рука не поднимается это сделать. Вокруг меня живут люди, которым не хватает зарплаты и на полмесяца. А если в семье три хлопца, и всех надо постричь? Вот наладятся дела в стране — тогда и будем повышать цены».

Если вы тоже хотите поддержать Валентину или будете проездом в Березе, можете записаться к ней на стрижку.

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