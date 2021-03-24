Ученые выяснили, когда лето станет в два раза длиннее 3 24.03.2021, 11:40

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Сейчас оно продолжается 95 дней.

Если люди не приложат усилий по сдерживанию климата, лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев к 2100 году. Об этом заявили китайские ученые, сообщает Geophysical Research Letters (перевод — lenta.ua).

По словам специалистов, температурные сдвиги, несмотря на видимую выгоду, будут опасны для стран Северного полушария. Пострадать в этом случае могут сельское хозяйство, здравоохранение и окружающая среда в целом. Китайские ученые пришли к таким выводам, основываясь на анализе климатических данных, которые были собраны в период с 1952 по 2011 годы. Было установлено, что за 1,5 века продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней. При этом зимний период сократился всего на 3 дня, весна теперь длится 115 дней вместо 124-х, а осень — 82 вместо 87 дней.

По словам авторов исследования, изменения больше всего коснулись Средиземноморья и Тибетского нагорья. Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью значительно сократятся.

Это может привести к нарушению вегетации растений, что станет причиной уменьшения кормовой базы для животных и нарушения равновесия в экосистемах. К тому же это нанесет ущерб сельскому хозяйству, так как ростки могут гибнуть из-за поздних весенних заморозков. Длинное лето подвергнет многих людей воздействию аллергенов, а также поспособствует увеличению ареала обитания болезнетворных насекомых.

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