«Цап-царапыч» из дипслужбы 5 24.03.2021, 11:53

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Российское консульство в Страсбурге

Фото: Hadrian / Shutterstock.com

Как российская блогосфера отреагировала на кражи велосипедов в Страсбурге сотрудником дипкорпуса РФ.

Как сообщают СМИ Франции, в феврале в Страсбурге случился скандал — полиция задержала похитителя велосипедов, оказавшегося серийным вором, а по совместительству — сотрудником низового звена дипкорпуса РФ. Дальнейшие следственные действия затруднены: арест не был избран в качестве меры пресечения, и похититель покинул Францию. Сообщается, что жертвами подозреваемого могли стать до 300 владельцев велосипедов и мотобайков. Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на это событие.

Телеграм-канал "Крем":

"Феноменальная история из Страсбурга!

Французская полиция ищет сбежавшего в Россию водителя консула РФ, который организовал преступную группу для воровства и перепродажи велосипедов — хранили и продавали велики с территории консульства".

Телеграм-канал "Слава богу, не 90-е":

"Новости внешней политики России: сотрудник генконсульства РФ в Страсбурге обвинен в том, что п***ил и перепродавал велосипеды.

Ждем комментариев от нашего МИДа, такую русофобию пропускать нельзя!"

Игорь Эйдман:

"Сотрудник российского консульства в Страсбурге задержан за кражу велосипедов. Что тут скажешь, привычка — вторая натура. Они привыкли воровать всё, что плохо лежит. Пройти мимо чего-то ценного, но плохо охраняемого, и не украсть? Такого путинский человек не может себе позволить не только дома, но и за границей".

Телеграм-канал "Политрук2.0":

"Расследование началось еще в феврале, когда бывший заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель обнаружил на сайте Leboncoin объявление о продаже своего пропавшего дорогостоящего электрического велосипеда. При встрече продавец ждал "покупателей" у бокового входа в российское консульство. Он также предъявил "покупателям" поддельную фактуру о покупке велосипеда с печатью консульства. Но так как покупатель пришел с полицией, незадачливый продавец оказался в участке.

Генконсульство РФ в Страсбурге подтвердило факт задержания своего сотрудника, но отрицает его вину.

По данным французских журналистов, подозреваемого задержали на 24 часа и отпустили под обязательство являться на допросы. В нарушение подписки работник консульства тихо сбежал на родину. Гораздо любопытнее то, что он действовал не один. По словам Фонтанеля, с ним был еще один работник консульства и сообщники, имеющие доступ к печатям. Продавал велосипеды он достаточно долго.

Электрические велосипеды в Страсбурге воруют часто, и полиция требует наносить специальную маркировку для их опознавания. Их стоимость от полутора до 6 тысяч долларов. Подразумевается, что именно благодаря маркировке велосипед, из-за которого начался скандал, и был опознан.

Дипломаты МИД занимаются контрабандой, ловят рыбку с яхт и, как оказалось, пробавляются скупкой краденого. По крайней мере, нанимают и прикрывают соответствующих "работников без дипломатического статуса".

МИД России — позор России. Уродливое родимое пятно на лице страны, унаследованное от многих поколений номенклатурных отпрысков, закончивших на нашу голову престижное МГИМО".

Анастасия Кириленко:

"Страсбург. Во Франции сотрудник российского посольства украл 300 велосипедов и перепродал за 100 000 евро. Когда пришли его арестовать, в посольстве сказали, что его отправили домой в Россию... не сложнее чемоданов с наркотиками. Наверное, в МГИМО есть специальный предмет...

Велосипеды он продавал на сайте подержанных вещей, встречи назначал у рус. консульства, чеки выдавал с печатью консульства. О боже мой. Жаромыжники, сказала бы Захарова.

Происходит от слова "cher ami".

Я бы посмотрела, не ведется ли на форумах Страсбурга пропаганды о том, что велосипеды воруют мигранты (именно так делается в Берлине)".

Кирилл Шулика:

"Кстати, а водителя нашей дипломатической машины в Страсбурге, который украл велосипедов на 100 тысяч евро в России, конечно, судить не будут. Его наградят. В конце концов это же даже как-то справедливо — украсть велосипед у буржуина.

Вот об этом надо спрашивать Пескова и Захарову. Ладно прикинулся больным, перебрался в Россию, но он вором от этого быть не перестал".

Телеграм-канал "Новая искренность":

"Предполагают, что всего группа, связанная с водителем дипломата, похитила около 300 велосипедов, электробайков и прочего. Все это продали через сайт примерно за 100 тыс. €".

Телеграм-канал "Что происходит?!":

"Известно, что у воришки нет дипломатического иммунитета, соответственно, речь идет о вспомогательной посольской должности (например, водителе). Спустя сутки задержанный был отпущен из полиции и тут же улетел в Россию. Сам Фонтанель к случившемуся отнесся философски.

Идеальная иллюстрация российской дипломатии".

Телеграм-канал "Мастер пера":

"История с разоблачением сотрудника российского консульства в Страсбурге, воровавшего и продававшего похищенные велосипеды местных жителей, не только ярко иллюстрирует тезис о разрушении отношений Евросоюза с Россией, но и демонстрирует глубину экономических проблем страны, которые уже отражаются даже на морально-психологическом состоянии бюджетных работников загранпредставительств.

Кроме того, очевидна и деградация целей на внешнеполитическом направлении: если раньше ставились и успешно решались задачи по похищению у партнеров секретов атомной бомбы или иных передовых технологий, то теперь дело ограничивается обычными велосипедами, хотя и дорогих моделей.

В общем, совсем некстати этот инцидент в Страсбурге, особенно на фоне принципиальных заявлений главы МИД Лаврова, из которых следовало, что в разладе отношений виноваты европейские оппоненты, которые крутят педали не в ту сторону, в которую полагается для обеспечения доверия и партнерства. Теперь же выходит, что проблемы с педалями имеются и у российской стороны".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Сообщается, что россиянин из консульства перепродал на Leboncoin более 300 велосипедов (включая электрические) на сумму в 100 тыс. евро.

Давайте, Лавров-Захарова, пролайте снова про "мегафонную дипломатию", скажите (как обычно), что "ни в чем не виноваты" и здесь "имеет место приступ русофобии".

Нет таких глубин в мире подлости, которых не смогло бы достичь путинского жулье — большое и малое, дворцовое и велосипедное".

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