Ученые: Когда-то киты были оленями 6 24.03.2021, 12:45

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Как оказалось, киты произошли от крошечных копытных.

Китообразные, к которым относятся дельфины и киты, уникальны среди млекопитающих тем, что постоянно живут в море, а в остальном похожи на других представителей своего класса, пишет «Вокруг света. Украина».

Но их эволюционные предки тоже не всегда были мореплавателями.

Со времен Дарвина ученые знали, что киты произошли от млекопитающих, которые когда-то ходили по суше, но от каких именно – оставалось загадкой. Недостающие звенья были найдены благодаря находкам, сделанным в Пакистане. Как оказалось, самые большие животные, которые когда-либо существовали на нашей планете, если говорить о китах, а также и другие китообразные, произошли от миниатюрного оленевидного существа по имени индохиус, ходившего на четырех ногах по болотам древней Индии.

Индохиус

Историю того, как олени размером с лису превратились в синих китов длиной в два городских автобуса, подробно разбирает профессор Медицинского университета Северо-Восточного Огайо Ханс Тевиссен в своей книге «Ходячие киты: от суши к воде за восемь миллионов лет».

Индохиус принадлежал к группе копытных животных, которая сегодня включает жирафов, лошадей, свиней и китообразных. Он жил в эпоху эоцена примерно 50 миллионов лет назад на территории современной Индии и Пакистана. Строение его черепа сильно напоминает современных китов, что и привлекло к нему внимание исследователей.

Тевиссен и его команда, нашедшие индохиуса, определили, что он ходил по воде вброд, как бегемот, в поисках пищи, а также спасаясь от хищников, что и положило начало переходу к полностью водному образу жизни.

Водные привычки индохиуса также подтверждаются химическим составом их зубов, который выявил соотношение изотопов кислорода типичное для водных животных, однако, насколько можно судить, в его рационе было больше сухопутной растительности, нежели водной.

Пакицет

Эволюционный потомок индохиуса, пакицет вел еще более водный образ жизни, но уже стал хищником, о чем свидетельствуют его зубы. Эти существа, немного похожие на волков с удлиненным телом, также обитали в районе современных Индии и Пакистана. Их окаменелости были обнаружены только в скалах, что говорит о том, что они, вероятно, проводили много времени в неглубоких водоемах, подкарауливая добычу.

На смену этим животным пришли амбулоцетиды, морда которых стала более удлиненной, как у крокодилов. У этих существ также были укорочены все четыре конечности, и они были гораздо лучшими пловцами, чем ходоками. Их окаменелости также были найдены в скалах, указывающих на прибрежную среду.

К тому времени, когда между 49 и 42 миллионами лет назад появились ремингтоноцетиды, семейство животных начало расширяться. Тевиссен описывает некоторых из этих животных похожими на гигантских выдр, в то время как у других были длинные тонкие морды, похожие на сегодняшних гавайалов , которые они, вероятно, использовали, чтобы вытаскивать рыбу из воды.

Некоторые из ископаемых фрагментов ремингтоноцетид были найдены и за пределами региона Индия-Пакистан. Это показывает, что они уже могли плавать на большие расстояния.

Водная жизнь

Первыми предками китов, которые начали жить в океане, были протоцетиды, жившие от 48 до 42 миллионов лет назад. Об их выходе в океан известно благодаря тому факту, что окаменелости этих существ были найдены по всему миру, от Пакистана до востока США и Перу. Тевиссен описывает их как немного похожих на морских львов, все еще с достаточно большими конечностями, чтобы поддерживать тело на суше.

Формы тела сильно изменились на следующей стадии, у базилозавридов, названных так отчасти потому, что первые палеонтологи, обнаружившие останки этих существ, считали, что они были своего рода морской змеей. На самом деле, как утверждает Тевиссен, это были первые существа, «которых мы действительно узнаем как китов».

Существовали две основные формы базилозавридов. Гигантские змееподобные Basilosaurus isis , были длиной с автобус и все еще имели крошечные задние лапы и передние предплечья, которые переходили в ластам. Другие их родственники, Dorudontinae, напоминали дельфинов. И у тех и у других на конце хвоста уже появилась двойная лопасть, характерная для современных китообразных.

Хотя сдвиг дыхательных отверстий, вероятно, начался с протоцетид, более очевиным это стало у базилозавридов. Именно у них начали формироваться обтекаемые головы со смещенным к затылку ноздрями, более удобными для дыхания на границе воды и воздуха.

Эти существа вымерли между 42 и 34 миллионами лет назад — примерно в то время, когда начали появляться прямые предки современных китообразных. Потомки базилозаврид полностью потеряли задние лапы и разделились на две группы китов, которые мы знаем сегодня: усатых и зубатых китов.

Усатые киты возникли как самая ранняя группа китов около 41 миллиона лет назад. Эти первые киты включали предков таких видов, как гренландские, горбатые, южные и синие киты. Зубатые киты начали появляться около 34 миллионов лет назад вместе с предками косаток, дельфинов, морских свиней, кашалотов, белух и клювых китов. Но самые старые виды китов, сохранившиеся до наших дней, существуют всего около 10 миллионов лет, а большинство видов значительно моложе.

И, наконец, в эоцене у китообразных началось также взрывное развитие интеллекта, что видно по резко выросшему объему мозга.

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