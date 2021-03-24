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Госдума РФ «обнулила» Путина

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  • 24.03.2021, 13:02
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Госдума РФ «обнулила» Путина
фото: ТАСС

Закон принят в третьем чтении.

Депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли закон, позволяющий Владимиру Путину еще два раза баллотироваться на пост президента России. Трансляция с пленарного заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента, сообщает «Новая газета».

Закон был принят во исполнение поправок к Конституции. Совет Федерации рассмотрит документ 31 марта.

Обновленная прошлым летом Конституция предполагает, что все предыдущие президентские сроки Путина не учитываются. После принятия поправок к Основному закону нынешний глава государства имеет права занимать свой пост еще два срока.

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