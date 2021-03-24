Меркель созвала экстренное совещание по коронавирусу 5 24.03.2021, 13:29

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

Канцлер Германии пригласила в Берлин премьер-министров всех федеральных земель.

В Германии началось внеплановое антикризисное заседание федерального правительства и земельных властей, сообщает dw.com.

После резкой критики принятых 22 марта решений, касающихся продления локдауна и ограничительных мер на время пасхальных праздников канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пригласила премьер-министров федеральных земель на экстренное совещание.

Оно началось в среду в 11 часов (13 часов по Минску), сообщил глава правительства Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet). «Думаю, что мы критически рассмотрим то, что произошло два дня назад», - указал политик.

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