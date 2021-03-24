закрыть
24 марта 2021, среда, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Меркель созвала экстренное совещание по коронавирусу

5
  • 24.03.2021, 13:29
  • 2,922
Меркель созвала экстренное совещание по коронавирусу
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

Канцлер Германии пригласила в Берлин премьер-министров всех федеральных земель.

В Германии началось внеплановое антикризисное заседание федерального правительства и земельных властей, сообщает dw.com.

После резкой критики принятых 22 марта решений, касающихся продления локдауна и ограничительных мер на время пасхальных праздников канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пригласила премьер-министров федеральных земель на экстренное совещание.

Оно началось в среду в 11 часов (13 часов по Минску), сообщил глава правительства Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet). «Думаю, что мы критически рассмотрим то, что произошло два дня назад», - указал политик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип
Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип