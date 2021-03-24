20 американских сенаторов призвали Госдеп остановить укладку «Северного потока-2» 24.03.2021, 13:37

Они призвали к применению всех доступных санкционных механизмов.

Более 20 американских сенаторов призвали госсекретаря США Энтони Блинкена усилить санкции против компаний-строителей газопровода "Северный поток-2". Они призвали остановить его строительство, говорится в письме сенаторов к Блинкену, пишет liga.net.

"Санкции – это не просто полномочия, которые предоставляются исполнительной власти – они предусмотрены законом. Общедоступная информация свидетельствует о том, что сейчас нужно вводить дальнейшие санкции", – говорится в письме.

Сенаторы отметили, что администрация 45-го президента США Дональда Трампа "ни разу не использовала" доступные санкционные механизмы и не смогла остановить строительство трубопровода.

В письме "Северный поток-2" называют "явным инструментом российского пагубного влияния в Европе". По их мнению, цель России в этом проекте – влиять на энергетическое состояние Европы. Газопровод также подвергает опасности безопасность и экономику Украины из-за возможной остановки транзита, считают они.

"Как известно, "Северный поток-2" будет достроен в этом году, если укладка будет беспрепятственной. Мы призываем вас использовать все доступные средства, чтобы остановить строительство трубопровода", – подчеркнули сенаторы в письме.

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