Диетолог рассказал, как готовить полезные блюда весной 24.03.2021, 13:44

Овощи запекаем, а бобовые — замачиваем.

Чтобы не обострились болезни органов пищеварения, сейчас нужно есть не калорийную, легкую еду, пишет segodnya.ua.

В период межсезонья организм можно и нужно поддержать рациональным питанием. Какие заболевания обостряются весной, какой должна быть еда, как лучше готовить пищу, рассказала Елена Беляева, доктор тибетской медицины, физиотерапевт, выпускница академии традиционной тибетской медицины Sorig Khang International.

Какие недуги обостряются весной

При смене сезонов (зима-весна) мы болеем не только простудой, обостряются гинекологические, сердечно-сосудистые, мочеполовые болезни, "ноют" суставы, не хватает витаминов, ощущается упадок сил и депрессивное состояние.

В этот период также часто не дают покоя проблемы с пищеварительным трактом, обостряется гастрит, болит печень. Начинают беспокоить тяжесть в желудке, отечность, диарея, изжога, ощущается нехватка энергии.

Облегчить состояние и поправить здоровье можно с помощью рационального питания, простых процедур и правильного образа жизни.

Какую пищу есть в это время года

Весной важно поддерживать пищеварение (в Тибете говорят – пищеварительный огонь) с помощью некалорийной, легкой и теплой пищи, утром пить натощак свежую кипяченую воду (стакан воды приемлемой для вас температуры, не холодной, желательно погарячее), принимать еду небольшими порциями.

Еда должна быть грубой: содержать достаточно клетчатки, то есть растительных волокон. Мясо лучше заменить рыбой, из птицы подойдет курица.

Как готовить продукты с максимальной пользой для здоровья

Запекайте эти продукты или варите легкие, не наваристые супы. Один из идеальных способов приготовления пищи весной – это запекание (обработка сухим теплом). Например, отдайте предпочтение не свежим, а запеченным фруктам и овощам. Винегрет из запеченных овощей, печеные в духовке яблоки очень хорошо вписываются в эти рамки.

Какие сырые овощи и фрукты есть в начале весны

Из сырых овощей в начале сезона подходит редис, арбузная редька, дайкон. Выбирайте только свежие и сочные. Лучше фрукты для периода межсезонья – это манго и зерна граната: именно гранат активно используют в тибетских лекарственных составах для улучшения пищеварения.

Бобовые помогут наполнить организм энергией

Бобовые, например, нут, бобы маш, чечевица уберут остатки слизи из организма, наполнят энергией. Но их следует тщательно замочить перед готовкой, как минимум на несколько часов и хорошо разварить. Муку из бобовых можно применять в качестве очищающего скраба для душа: эта процедура очень подходит именно для сезона смены зимы на лето.

Как сделать крупу полезной для здоровья

Если любите крупы, то их качества легко сделать более полезными для здоровья в текущем сезоне. Подойдут гречка, пшено, ячмень, бурый красный дикий рис.

Чтобы раскрыть целебные именно в весеннее время свойства зерна, его нужно медленно прокалить на сковороде

Не обязательно делать это каждый раз перед приготовлением того или иного блюда из крупы.

Можно сделать запасы впрок: уже купленные рис, гречку, овес или перловку высыпать на сухую сковороду (взять килограмм зерна или больше). Затем пересыпать в сухую тару или мешочек и хранить в таком виде. Также полезно использовать больше теплых специй:

корицы,

имбиря,

зиры,

кардамона.

Больше двигайтесь, не переедайте и принимайте пищу дробными порциями!

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